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Лайфгак, как хранить укроп свежим в холодильнике без замораживания
Укроп не увянет и останется долго свежим при таком хранении.
Укроп — одна из самых популярных культур, которую наверняка выращивают все. Его популярность обусловлена вкусовыми качествами, приятным ароматом и лечебными свойствами. В качестве специи укроп используется при приготовлении самых разнообразных блюд.
Укроп не только вкусен, ароматен, но и полезен, он богат витаминами, минералами, эфирными маслами, положительно влияет на настроение, улучшает иммунитет.
Обычно для хранения укроп сушат или замораживают. Рассказываем об эффективном лайфгаке, который точно поможет сохранить его в течение длительного времени.
Как хранить укроп свежим в течение длительного времени
Чтобы сохранять укроп без потери вкусовых свойств, сначала нужно отделить веточки зелени от толстых стеблей, тщательно промыть водой.
Подготовить простерилизованные стеклянные банки, в которых будет храниться укроп.
Веточки укропа выложить в подготовленные банки плотным слоем.
Закрыть стеклянную банку крышкой и поставить в прохладное место или холодильник.
Такой способ хранения поможет сохранить зелень свежей и ароматной в течение длительного времени.