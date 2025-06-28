Как хранить укроп без замораживания

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Укроп — одна из самых популярных культур, которую наверняка выращивают все. Его популярность обусловлена вкусовыми качествами, приятным ароматом и лечебными свойствами. В качестве специи укроп используется при приготовлении самых разнообразных блюд.

Укроп не только вкусен, ароматен, но и полезен, он богат витаминами, минералами, эфирными маслами, положительно влияет на настроение, улучшает иммунитет.

Обычно для хранения укроп сушат или замораживают. Рассказываем об эффективном лайфгаке, который точно поможет сохранить его в течение длительного времени.

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Как хранить укроп свежим в течение длительного времени

Чтобы сохранять укроп без потери вкусовых свойств, сначала нужно отделить веточки зелени от толстых стеблей, тщательно промыть водой.

Подготовить простерилизованные стеклянные банки, в которых будет храниться укроп.

Веточки укропа выложить в подготовленные банки плотным слоем.

Закрыть стеклянную банку крышкой и поставить в прохладное место или холодильник.

Такой способ хранения поможет сохранить зелень свежей и ароматной в течение длительного времени.