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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
67k
Время на прочтение
1 мин

Лайфгак, как хранить укроп свежим в холодильнике без замораживания

Укроп не увянет и останется долго свежим при таком хранении.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Как хранить укроп без замораживания

Как хранить укроп без замораживания

Укроп — одна из самых популярных культур, которую наверняка выращивают все. Его популярность обусловлена вкусовыми качествами, приятным ароматом и лечебными свойствами. В качестве специи укроп используется при приготовлении самых разнообразных блюд.

Укроп не только вкусен, ароматен, но и полезен, он богат витаминами, минералами, эфирными маслами, положительно влияет на настроение, улучшает иммунитет.

Обычно для хранения укроп сушат или замораживают. Рассказываем об эффективном лайфгаке, который точно поможет сохранить его в течение длительного времени.

Как хранить укроп свежим в течение длительного времени

  • Чтобы сохранять укроп без потери вкусовых свойств, сначала нужно отделить веточки зелени от толстых стеблей, тщательно промыть водой.

  • Подготовить простерилизованные стеклянные банки, в которых будет храниться укроп.

  • Веточки укропа выложить в подготовленные банки плотным слоем.

  • Закрыть стеклянную банку крышкой и поставить в прохладное место или холодильник.

Такой способ хранения поможет сохранить зелень свежей и ароматной в течение длительного времени.

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Дата публикации
Количество просмотров
67k
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