Лайфхак для безупречного вида: как разгладить складки на одежде без утюга

Кондиционер для белья нужно смешать с водой в пропорции 1:1 / © Фото из открытых источников

Бывают случаи, когда идеально выглаженная вещь мгновенно теряет вид, а времени на повторную глажку просто нет. Но, к счастью, есть простой лайфхак, который поможет быстро справиться с этой проблемой.

Об этом пишет женский журнал Storinka.

Для этого нужен обычный распылитель. Налейте в него примерно половину стакана чистой воды и добавьте столько же бельевого кондиционера. Затем хорошо стряхните распылитель, чтобы смешать жидкость.

Равномерно распылите раствор на смятых участках ткани с обеих сторон. После полного высыхания волокна разгладятся сами собой, а складки исчезнут без труда. Бонусом вы получите приятный аромат свежести на целый день.

