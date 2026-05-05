- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 1 мин
Лайфхак для безупречного вида: как разгладить складки на одежде без утюга
Обычный кондиционер для белья может заменить утюг. Достаточно смешать его с водой в соотношении 50/50 и нанести на скомканную одежду.
Бывают случаи, когда идеально выглаженная вещь мгновенно теряет вид, а времени на повторную глажку просто нет. Но, к счастью, есть простой лайфхак, который поможет быстро справиться с этой проблемой.
Об этом пишет женский журнал Storinka.
Для этого нужен обычный распылитель. Налейте в него примерно половину стакана чистой воды и добавьте столько же бельевого кондиционера. Затем хорошо стряхните распылитель, чтобы смешать жидкость.
Равномерно распылите раствор на смятых участках ткани с обеих сторон. После полного высыхания волокна разгладятся сами собой, а складки исчезнут без труда. Бонусом вы получите приятный аромат свежести на целый день.
Раньше мы писали о том, как на самом деле нужно гладить вещи.