ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

Лайфхак для безупречного вида: как разгладить складки на одежде без утюга

Обычный кондиционер для белья может заменить утюг. Достаточно смешать его с водой в соотношении 50/50 и нанести на скомканную одежду.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Кондиционер для белья следует смешать с водой в пропорции 1:1

Кондиционер для белья нужно смешать с водой в пропорции 1:1 / © Фото из открытых источников

Бывают случаи, когда идеально выглаженная вещь мгновенно теряет вид, а времени на повторную глажку просто нет. Но, к счастью, есть простой лайфхак, который поможет быстро справиться с этой проблемой.

Об этом пишет женский журнал Storinka.

Для этого нужен обычный распылитель. Налейте в него примерно половину стакана чистой воды и добавьте столько же бельевого кондиционера. Затем хорошо стряхните распылитель, чтобы смешать жидкость.

Равномерно распылите раствор на смятых участках ткани с обеих сторон. После полного высыхания волокна разгладятся сами собой, а складки исчезнут без труда. Бонусом вы получите приятный аромат свежести на целый день.

Раньше мы писали о том, как на самом деле нужно гладить вещи.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
130
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie