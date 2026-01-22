- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 160
- Время на прочтение
- 2 мин
Лайфхак для блекаута: украинка рассказала, как погладить одежду без света
Украинцы нашли действенную альтернативу утюгу во время аварийных отключений электроэнергии.
Из-за постоянных атак врага на энергетическую инфраструктуру и аварийные отключения света, граждане вынуждены адаптироваться к новым условиям жизни. Дефицит электроэнергии побуждает людей придумывать новые способы выполнения привычных домашних обязанностей. На этот раз в социальных сетях приобрел вирусную популярность метод глажения одежды без использования электрического утюга.
О лайфгаке рассказала пользователь Instagram под ником viktoria_rastobina.
Она родемонстрировала, как можно разгладить вещи, имея под рукой только металлическую кастрюлю и горячую воду.
Процесс достаточно прост и доступен каждому:
Необходимо вскипятить воду (на газовой плите или туристической горелке).
Налить кипяток в чистую металлическую кастрюлю.
Использовать горячее дно сосуда в качестве подошвы утюга, медленно водя им по ткани.
На видео автор экспериментирует с джинсами. Для лучшего эффекта и защиты ткани она советует вывернуть одежду наизнанку. Нагретый металл эффективно разглаживает складки, поворачивая вещам опрятный вид.
«Мне кажется, что даже если будет конец света, выживут только украинцы», — прокомментировала автор ролика.
Видео быстро нашло отклик среди украинцев, оценивших практичность совета. В комментариях пользователи выражают восхищение изобретательностью соотечественников:
«Молодец. Никогда бы не додумалась».
«Украинцев не победить, мы найдем выход из любой ситуации».
Напомним, на фоне холодов Минздрава и врачи призывают украинцев соблюдать правила безопасного согревания: одеваться слоями, употреблять теплую калорийную пищу, обустраивать одну из самых «теплых комнат» в доме и избегать использования открытого огня. Медики также предостерегают, что алкоголь не согревает, а только повышает риск переохлаждения и отравления угарным газом.