Лайфхак для блекаута: украинка рассказала, как погладить одежду без света

Утюг / © Credits

Реклама

Из-за постоянных атак врага на энергетическую инфраструктуру и аварийные отключения света, граждане вынуждены адаптироваться к новым условиям жизни. Дефицит электроэнергии побуждает людей придумывать новые способы выполнения привычных домашних обязанностей. На этот раз в социальных сетях приобрел вирусную популярность метод глажения одежды без использования электрического утюга.

О лайфгаке рассказала пользователь Instagram под ником viktoria_rastobina.

Она родемонстрировала, как можно разгладить вещи, имея под рукой только металлическую кастрюлю и горячую воду.

Реклама

Процесс достаточно прост и доступен каждому:

Необходимо вскипятить воду (на газовой плите или туристической горелке). Налить кипяток в чистую металлическую кастрюлю. Использовать горячее дно сосуда в качестве подошвы утюга, медленно водя им по ткани.

На видео автор экспериментирует с джинсами. Для лучшего эффекта и защиты ткани она советует вывернуть одежду наизнанку. Нагретый металл эффективно разглаживает складки, поворачивая вещам опрятный вид.

«Мне кажется, что даже если будет конец света, выживут только украинцы», — прокомментировала автор ролика.

Видео быстро нашло отклик среди украинцев, оценивших практичность совета. В комментариях пользователи выражают восхищение изобретательностью соотечественников:

Реклама

«Молодец. Никогда бы не додумалась».

«Украинцев не победить, мы найдем выход из любой ситуации».

Напомним, на фоне холодов Минздрава и врачи призывают украинцев соблюдать правила безопасного согревания: одеваться слоями, употреблять теплую калорийную пищу, обустраивать одну из самых «теплых комнат» в доме и избегать использования открытого огня. Медики также предостерегают, что алкоголь не согревает, а только повышает риск переохлаждения и отравления угарным газом.