Лайфхак для мытья окон: чем нужно их натереть, чтобы не было разводов, а дождь не оставлял следов

Как помыть окна

Реклама

Хозяйки знают, что часто после мытья окон, тщательной очистки и идеального сияния первый же дождь сводит все усилия на нет, оставляя на стекле неприятные разводы и грязные капли. Как же добиться того, чтобы окна оставались кристально чистыми как можно дольше? Опытные хозяйки и эксперты по уборке делятся интересными лайфхаками.

Как помыть окна без разводов

Даже после безупречной мойки и сушки окна остаются уязвимыми к дождю и пыли. Именно здесь на помощь приходит неожиданное средство — зубная паста.

По совету опытных хозяек этот простой трюк позволит вашим окнам оставаться чистыми гораздо дольше даже после ливня. Вот как это работает.

Реклама

Сначала тщательно помойте окна вашим привычным средством для мытья стекол, соблюдая все рекомендации по сушке. Окна должны быть совершенно чистыми и сухими.

После того, как окна полностью высохли, возьмите небольшое количество обычной белой зубной пасты (без цветных полосок или абразивных частиц) и нанесите ее тонким слоем на наружную сторону стекла. Это не значит покрыть все окно толстым слоем, достаточно нескольких горошин, которые потом нужно будет растереть.

С помощью чистой сухой микрофибровой салфетки или мягкой тряпки (не оставляющей ворсинок) тщательно разотрите зубную пасту по всей поверхности наружного стекла, пока не избавитесь от видимых разводов. Полируйте, пока стекло не станет абсолютно прозрачным.

Когда пойдет дождь, вы заметите удивительный эффект: вода не будет задерживаться на стекле каплями, которые оставляют разводы. Вместо этого она будет стекать равномерными потоками, не оставляя следов. Стекло будет оставаться прозрачным, словно только вымытым.

Реклама

Почему это работает? Считается, что содержащиеся в зубной пасте компоненты создают на поверхности стекла тонкий гидрофобный слой. Он отталкивает воду, не позволяя ей задерживаться и образовывать разводы, а также может препятствовать прилипанию мелких частиц пыли и грязи. По сути, зубная паста действует как недорогой аналог специальных водоотталкивающих покрытий для стекла.