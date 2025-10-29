Как убрать сильное засорение за 20 минут / © unsplash.com

Как действовать быстро и без паники? Придется ли вызвать сантехника и тратить деньги? На самом деле есть более экономичный и эффективный способ, о котором знают эксперты по уборке.

Все, что понадобится, — обычный стиральный порошок. Следуйте этому простому алгоритму:

Налейте в кастрюлю 2-3 литра воды. Добавьте стакан любого стирального порошка. Согрейте смесь до 60 °C. Вылейте раствор в слив.

Оставьте на 10–20 минут, после чего промойте трубу проточной водой.

И все! Засор мгновенно исчезнет, словно пробка от шампанского, проснувшись и “вылетев” в канализацию за несколько минут. И вам не придется тратиться на сантехнику.