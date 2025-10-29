- Дата публикации
Лайфхак для раковины: заливаете горячий раствор — и за 20 минут засор исчезает, без запаха и расходов на сантехника
Засор в раковине — всегда неприятная неожиданность, которая случается в самый неподходящий момент: когда вы спешите на работу или ждете гостей.
Как действовать быстро и без паники? Придется ли вызвать сантехника и тратить деньги? На самом деле есть более экономичный и эффективный способ, о котором знают эксперты по уборке.
Все, что понадобится, — обычный стиральный порошок. Следуйте этому простому алгоритму:
Налейте в кастрюлю 2-3 литра воды.
Добавьте стакан любого стирального порошка.
Согрейте смесь до 60 °C.
Вылейте раствор в слив.
Оставьте на 10–20 минут, после чего промойте трубу проточной водой.
И все! Засор мгновенно исчезнет, словно пробка от шампанского, проснувшись и “вылетев” в канализацию за несколько минут. И вам не придется тратиться на сантехнику.