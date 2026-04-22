ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
231
Время на прочтение
2 мин

Лайфхак как почистить вытяжку над плитой без специальных средств

Как почистить вытяжку на кухне

Автор публикации
Анна Носова
Как помыть вытяжку

Как помыть вытяжку

Чтобы поддерживать кухонную вытяжку в идеальном состоянии, не обязательно покупать дорогие очистители. Существует максимально экологичный и эффективный метод, часто используемый на профессиональных кухнях, где важно быстро удалить устаревший налет без применения химии.

Как почистить вытяжку от жира

Возвратить кухонной вытяжке чистоту можно без лишних усилий и затрат, воспользовавшись простым методом очистки паром. Весь процесс базируется на способности высокой температуры разрушать структуру застывшего жира, превращая его в жидкую легко смывающуюся субстанцию.

Для начала необходимо подготовить широкую кастрюлю или глубокий противень, наполнить водой и довести на плите до активного кипения. Важно дождаться момента, когда начнет выделяться густой и интенсивный пар, ведь именно он является главным инструментом очистки.

Снятые с вытяжки металлические решетки нужно подержать прямо над источником пара в течение 10-25 минут. Во время этой термической обработки липкий налет, обычно требующий длительного трения, начинает размягчаться и стекать с поверхности. Поскольку пар проникает даже в мельчайшие отверстия сетки, он эффективно выталкивает грязь изнутри фильтра.

После завершения распаривания остатки расплавленного жира удаляются с помощью обычной влажной губки.

Преимущества метода

В отличие от соды или агрессивных щелочных гелей водяной пар не повреждает металл и не приводит к потемнению алюминия. Кроме того, этот способ полностью устраняет проблему посторонних запахов — на вашей кухне остается чистый воздух без шлейфа бытовой химии, которая может влиять на вкус блюд.

Для достижения наилучшего результата следует помнить, что регулярная чистка паром (раз в 2–3 недели) предотвращает образование плотной жировой корки. Это позволяет вытяжке работать на полную мощность, сохраняя нормальную тягу и не перегружая мотор.

Метод идеально подходит для всех типов металлических фильтров — как стальных, так и алюминиевых. Вы полностью избегаете риска аллергических реакций на химические испарения, что особенно важно для домов, где есть дети или люди с чувствительным дыханием.

Благодаря простоте и отсутствию затрат этот способ становится наиболее рациональным решением для поддержки гигиены на современной кухне. Если фильтр не чистился давно, процедуру можно повторить дважды для полного обновления металла.

Дата публикации
Количество просмотров
231
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie