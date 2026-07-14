Лайфхак, который поможет быстро заснуть

Как быстро заснуть

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Если вы часами крутитесь в постели и не можете заснуть, решение проблемы может оказаться очень необычным. В последнее время все большую популярность приобретает так называемый «метод тараканов» — простая телесная практика, которая помогает организму быстро настроиться на отдых. Несмотря на странное название, эта техника имеет вполне логическое физиологическое объяснение.

Суть метода очень проста, нужно лечь на спину, поднять руки и ноги вверх и начать активно ими трясти в течение примерно 30 секунд непосредственно перед сном. Со стороны это действительно напоминает перевернувшегося на спину таракана, однако именно такие движения запускают важные процессы в организме.

Почему этот метод эффективен

Вечером, когда тело готовится к отдыху, наша внутренняя температура начинает снижаться. Именно поэтому сонологи рекомендуют поддерживать в спальне прохладу оптимально до 19 градусов Цельсия.

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Для того чтобы охладиться, организм должен вывести излишнее тепло наружу. Делает он это из-за конечностей — ладони и стопы действуют как естественные радиаторы. Чем лучше расширены сосуды в руках и ногах и чем активнее там кровообращение, тем быстрее тело отдает тепло и снижает внутреннюю температуру, сигнализируя мозгу о готовности ко сну.

Еще в конце 1990-х годов научные исследования подтвердили, что скорость засыпания напрямую связана с температурой ног, а не только с уровнем мелатонина или общим чувством усталости. Теплые конечности — это залог быстрого засыпания. Встряхивание рук и ног по японскому методу как раз и помогает мгновенно разогнать кровь, согреть конечности и расслабить мышцы.

Откуда взялась эта техника

Это упражнение не является современной выдумкой из соцсетей. Она происходит из системы оздоровления Ниши, созданной японским инженером и мастером айкидо Кацузо Ниши еще в первой половине прошлого века. Хотя некоторые элементы его системы не имеют глубокого научного подтверждения, сам принцип улучшения кровообращения и стимуляции охлаждения тела полностью соответствует выводам современных исследователей сна.

Другие способы с аналогичным эффектом

Если «метод тараканов» кажется вам слишком экстравагантным, можно воспользоваться другими вечерними практиками, работающими по тому же принципу терморегуляции:

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Горячий душ или ванная перед сном. Хотя это звучит парадоксально, горячая вода расширяет сосуды и после выхода из ванной комнаты тело начинает стремительно терять тепло, что запускает процесс засыпания. Подобный эффект используют обитатели пустынь, спасающиеся от жары горячим чаем.

Теплые носки. Одевание носков на ночь согревает стопы, расширяет сосуды и помогает организму эффективно перераспределить тепло.

Попытайтесь добавить легкое тридцатисекундное встряхивание конечностей к своему вечернему ритуалу. Этот простой физиологический трюк может стать вашим бесплатным и безопасным средством против бессонницы.

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