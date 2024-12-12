Лайфхак, который сэкономит ваше время: что делает шарик из алюминиевой фольги в стиральной машине

Оказывается, алюминиевую фольгу можно использовать не только на кухне, но и бросать в стиральную машину. Зачем так поступать?

Можете ли вы представить, что вытаскиваете из стиральной машины не только чистое, но и менее смятое белье? Именно в простых шариках из алюминиевой фольги и кроется основной секрет. Как они работают?

Прежде всего, шарики из фольги добавляют в стиральную машину из-за их антистатического эффекта. Во время стирки ткани трутся друг о друга, что создает накопление статического электричества. Когда вы позже одеваете одежду после машинки, то она вызывает неприятные ощущения, например, платья "липнут" к чулкам. Именно с этой проблемой и помогут справиться шарики.

Также их использование помогает значительно сэкономить на приобретении специальных бельевых кондиционеров. Фольга отличается тем, что смягчает ткани, поэтому после стирки вся одежда будет приятной на ощупь, даже если вы не будете использовать особые средства.

Ну а самый приятный эффект от использования алюминиевых шариков из фольги заключается в том, что после стирки вам придется меньше времени и сил тратить на глажку. Из-за того, что они оказывают дополнительное механическое воздействие на ткани, последние во время стирки немного разглаживаются. А это значит, когда вы вытащите одежду, она будет менее скомканной.

Чтобы лайфхак с шариками сработал, нужно запомнить несколько важных правил. Прежде всего, они должны быть размером с грецкий орех и на одну стирку хватит 3-4 таких шариков. Важно делать их крепкими, чтобы во время стирки они не разваливались. Шарики кладут вместе с вещами и запускают стирку.

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