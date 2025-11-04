Лайфхак, который вернет орхидеям пышное цветение

Орхидея / © Pixabay

Реклама

Орхидеи считаются привередливыми растениями. Из-за неправильного ухода или нехватки питательных веществ они могут терять свой внешний вид или совсем не цвести.

Как заставить цвести растение — читайте ниже.

Часто цветок размещают в маленьком горшке — это основная ошибка. Для получения стрелки с цветами необходимы калий, фосфор и магний.

Реклама

Орхидея любит воду. Активно поливайте землю не менее трех раз в неделю. Делать это необходимо исключительно в теплое время года. Зимой запрещено активно поливать растение. Идеально, если вода будет комнатной температуры. Используйте очищенную воду, желательно кипяченую. Если вы видите влагу на корнях, растение нет необходимости поливать. Регулярный избыток влаги приведет к загниванию корневой системы.

Как добиться цветения орхидеи

Опытные садоводы знают простой секрет, который поможет стимулировать цветение и вернуть растению здоровье. Все, что вам понадобится, — это лимон и вода. Лимонный сок полезен для орхидей, поскольку кислота снижает щелочность воды и борется с плесенью и бактериями.

Рекомендуют добавить 1 столовую ложку лимонного сока в 500 мл воды комнатной температуры и перемешать. Затем осторожно протереть раствором листьев с обеих сторон.

Учитывайте, что некоторые растения не цветут, пока им не исполнится три года.

Реклама

Раньше мы писали о том, как ухаживать за орхидеями осенью, чтобы они пережили зиму. Больше об этом читайте в новости.