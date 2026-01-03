Лайфхак от шефа: как разогреть пищу без электричества и не испортить вкус

Как подогреть пищу без света / © pexels.com

Так, шеф-повар Евгений Добровольский поделился практическим способом подогреть блюда даже во время блекаута. Об этом он написал в своем сообщении в социальных сетях.

По совету Евгения все очень просто: на газовую плиту ставим сковороду, внутрь кладем крышку как подставку и наливаем немного воды, чтобы она покрывала дно. На крышку ставим тарелку с едой и накрываем сковороду еще одной крышкой. Через некоторое время вода нагревается, начинает улетучиваться и равномерно подогревает пищу.

Когда вода закипает, пар нагревает тарелку со всеми блюдами, создавая эффект, похожий на микроволновку. Чтобы еда дольше оставалась теплой, можно использовать алюминиевую фольгу, полотенца, термосы или изолированные контейнеры. Также подогревать блюда помогают мультиварки в режиме Keep Warm, разогретая духовка, водяная баня или даже небольшие чайные свечи для подогрева воды.