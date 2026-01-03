- Дата публикации
Лайфхак от шефа: как разогреть пищу без электричества и не испортить вкус
После многочисленных ударов по энергетической инфраструктуре Украины отключения света стали обычным делом. Поэтому популярные кулинары начали делиться с поклонниками простыми рецептами и лайфхаками: как приготовить быструю еду без лишних хлопот и специального оборудования.
Так, шеф-повар Евгений Добровольский поделился практическим способом подогреть блюда даже во время блекаута. Об этом он написал в своем сообщении в социальных сетях.
По совету Евгения все очень просто: на газовую плиту ставим сковороду, внутрь кладем крышку как подставку и наливаем немного воды, чтобы она покрывала дно. На крышку ставим тарелку с едой и накрываем сковороду еще одной крышкой. Через некоторое время вода нагревается, начинает улетучиваться и равномерно подогревает пищу.
Когда вода закипает, пар нагревает тарелку со всеми блюдами, создавая эффект, похожий на микроволновку. Чтобы еда дольше оставалась теплой, можно использовать алюминиевую фольгу, полотенца, термосы или изолированные контейнеры. Также подогревать блюда помогают мультиварки в режиме Keep Warm, разогретая духовка, водяная баня или даже небольшие чайные свечи для подогрева воды.