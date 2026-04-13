Лайфхак с зубной пастой: как замораживание в формах для льда помогает легко убрать кухонные проблемы

Зубная паста давно есть в каждом доме, но большинство использует ее исключительно по прямому назначению — для гигиены полости рта. Впрочем, эксперты по бытовым лайфхакам напоминают: это простое средство может стать настоящим универсальным помощником в уборке, особенно на кухне.

Татьяна Мележик
Как использовать зубную пасту в быту

Главный секрет — в предварительной заморозке. Если разлить зубную пасту в силиконовые формы для льда, вы получите удобные порционные «кубики чистоты», значительно облегчающие уборку и помогающие быстро устранять стойкие запахи.

Почему зубная паста работает как мощное средство для уборки

Несмотря на доступность, зубная паста обладает свойствами легкого абразива и содержит компоненты, которые эффективно нейтрализуют запахи. Именно поэтому ее чаще используют не только в ванной комнате, но и в кухонной уборке.

Особенно это актуально для борьбы с устойчивыми ароматами — рыбы, лука или чеснока, глубоко въедающиеся в поверхности и долго остающиеся на руках и кухонных принадлежностях.

Как сделать «кубики» из зубной пасты

Чтобы получить эффективное средство для уборки, достаточно:

  • взять силиконовую форму для льда;

  • заполнить ячейки обычной зубной пастой;

  • поставить в морозильную камеру на несколько часов.

После замораживания вы получите жесткие порционные «таблетки», которые удобно использовать в любой момент.

Как использовать замороженную зубную пасту в быту

  1. Устранение запахов из рук после обработки рыбы, в частности сельди, достаточно взять один кубик и растереть его между ладонями под теплой водой. Мятные компоненты и активные вещества пасты помогают нейтрализовать неприятный запах, оставляя ощущение свежести.

  2. Очистка разделочных досок особенно эффективно работает с деревянными досками, которые склонны впитывать запахи и влагу. После основного мытья достаточно обработать поверхность кубиком зубной пасты, после чего тщательно смыть водой. Такой способ помогает «вытащить» запахи даже из микротрещин.

  3. Уборка кухонных поверхностей — замороженными кубиками можно очищать мойки, краны и металлические поверхности. Легкий абразив помогает удалить налет и вернуть блеск без агрессивной химии.

Неожиданные варианты использования

Этот лайфгак не ограничивается только кухней. Кубики из зубной пасты также могут пригодиться:

  • для очищения сливного отверстия и устранения неприятного запаха;

  • для свежести кухонного мусорника;

  • для чистки белой подошвы кроссовок.

