Лайфхаки чем почистить куртку, пуховик от блеска и грязи без стирки

Пуховики и зимние куртки нуждаются в особом уходе, ведь их структура и материалы делают частую стирку не только сложным, но и дорогим процессом. Из-за объемности и использования утеплителей такие вещи долго сохнут, а неправильный уход может привести к взбиванию наполнителя, потере формы и уменьшению теплоизоляционных свойств. В то же время во время носки куртки неизбежно загрязняются – особенно страдают рукава, воротник и нижняя часть изделия, которые чаще всего контактируют с руками, волосами, шарфами и внешней средой. Однако, чтобы сохранить пуховик в чистоте, не обязательно каждый раз стирать его полностью.

Рассказываем о лафгаках, которые помогут удалять загрязнения быстро и без лишних усилий, продлевая срок службы верхней одежды.

Мицеллярная вода

Мицеллярная вода, известная своими очищающими свойствами по уходу за кожей, также эффективна для удаления загрязнений из ткани. Нанесите небольшое количество средства на ватный диск и осторожно протрите загрязненные участки пуховика. После этого протрите обработанные места влажной салфеткой, чтобы удалить остатки средства.

Смесь крахмала и соли

Смешайте в равных пропорциях соль и крахмал, добавьте немного воды к образованию пасты. Нанесите получившуюся смесь на загрязненные участки пуховика и оставьте на 10 минут. После этого осторожно сотрите пасту влажной губкой или салфеткой.

Нашатырный спирт и перекись водорода

Смешайте по одной столовой ложке нашатырного спирта и перекиси водорода. Смочите губку в растворе, нанесите на загрязненные места и оставьте на 5 минут. Затем тщательно смойте раствор водой, используя влажную губку или салфетку.

Хозяйственное мыло

Смочите загрязненные участки пуховика водой и натрите их хозяйственным мылом. Оставьте на 40 минут, после чего сотрите остатки мыла влажной салфеткой или губкой.

Перекись водорода

Растворите три столовых ложки перекиси водорода в стакане теплой воды. Смочите ватный диск в растворе, нанесите на загрязненные места и осторожно протрите их зубной щеткой. Оставьте на 20 минут, после чего протрите обработанные участки влажной салфеткой.

Нашатырный спирт и средство для мытья посуды

Смешайте 50 г средства для мытья посуды со столовой ложкой нашатырного спирта. С помощью губки нанесите смесь на загрязненные места, осторожно потрите и оставьте на 30 минут. Затем протрите обработанные участки влажной губкой или салфеткой, чтобы удалить остатки раствора.

Использование этих методов позволит поддерживать чистоту пуховика без необходимости частой полной стирки, что поможет сохранить его внешний вид и продлить срок службы.

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