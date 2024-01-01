Лайфхаки для идеальной прически, чтобы продержалась надолго от личного парикмахера Кейт Миддлтон

Чтобы прическа после укладки продержалась долго – лайфгаки от знаменитого парикмахера.

Ричард Уорд, британский парикмахер, который делает прически самой Кейт Миддлтон рассказал, как сохранить свежий вид и объем волос как можно дольше.

Лайфгаки, которые помогут продержаться укладке до недели

Волнистая укладка

«Если вы хотите, чтобы прическа, сделанная сушкой фена держалась дольше, попросите своего стилиста сделать кудри или волны», – говорит Ричард.

Можно накрутить волосы на бигуди. "Если вы начнете с наибольшего объема, волосы со временем будут падать, поэтому любой объем, созданный с помощью термической укладки, должен дольше продержаться", — отмечает Ричард.

И, хотя всегда есть искушение использовать для объема и фиксации прически много мусса или лака для волос, чтобы дольше сохранить вашу прическу, Ричард рекомендует не делать этого.

Слишком большое количество таких средств может не только отягощать волосы, но и притягивать к нему грязь и пыль, а это значит, что они, скорее всего, будут выглядеть так, будто их нужно помыть.

Чтобы сон не испортил укладку

Парикмахер советует использовать вместо хлопковой наволочки шелковую, ведь она более гладкая и реже приводит к спутыванию волос.

Также парикмахер перед сном рекомендует уложить прическу — накрутить волосы в узел, а затем с помощью шелковой резинки закрепить их на макушке. Важно, чтобы узел был сверху, чтобы не спать на нем. "Тогда объем будет на затылке или под волосами, когда вы распустите его утром".

Осторожно принимайте душ, готовьте еду

Влага серьезно влияет на долговечность прически. Поэтому Ричард считает, что во время приема душа или ванны шапочка для душа абсолютно необходима. «Если вы собираетесь находиться в любой другой парной среде – например, на кухне с кастрюлями с булькающими на плите овощами – вы даже можете одеть туда шапочку для душа».

Во время приготовления пищи, если на улице сухо, чтобы влага не попадала на прическу, парикмахер советует открывать окно на кухне.

Умеренно используйте сухой шампунь

«Если вы чувствуете, что ваши волосы нуждаются в мытье, сухой шампунь — отличный вариант, но будьте осторожны, когда его используете», — говорит Ричард.

Если нанести сухого шампуня многовато, волосы потускнеют, поэтому использовать шампунь лучше только у корней. Согласно инструкции обычно его нужно только нанести, оставить на несколько минут, помассировать и расчесать.

Вымойте загрязненную часть волос

Если через некоторое время после укладки челка выглядит жирной, это можно исправить, вымыв переднюю часть волос над раковиной и высушив феном, говорит Ричард.

Делайте укладку волос теплым воздухом фена

Используйте валики для волос, чтобы создать пышные локоны. Перед сушкой накрутите волосы на валики, нанесите лак на корни, чтобы сохранить объем. И, если у вас есть время, когда вынимаете бигуди, намотайте пряди на палец, задержите немного и дайте им остыть», – парикмахер поделился секретом, как восстановить объем.

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