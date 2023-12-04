Лайфхаки, которые вас выручат: как быстро просушить промокшую обувь

Как быстро просушить промокшую обувь? Эти лайфхаки точно не раз выручат вас зимой, когда на улице лежит мокрый снег или дождь.

Существуют ситуации, когда нужно очень быстро высушить обувь, буквально через 5 минут. Важно помнить об определенных нюансах. Например, летом этого нельзя делать под прямыми солнечными лучами, а зимой — на горячей батарее. Так вы только причините вещам вред, который не сразу можно будет заметить. Единственная обувь, которую вы можете смело ставить на солнце – резиновая. Во всех других ситуациях, если под руками нет обувной сушилки, придется подключить смекалку.

Как высушить промокшие ботинки: топ-5 способов

Газеты

Самый известный вариант, которым пользовались еще наши бабушки. Заполнить промокшую обувь старыми газетами, любой сухой бумагой. Подойдет даже туалетная бумага. Газеты положите внутрь так, чтобы обувь не деформировалась. По мере увлажнения бумаги меняйте ее на сухой.

Соль

Обычная соль поможет быстро высушить промокшие ботинки или кроссовки. Для этого предварительно ее нужно разогреть на сковороде. Как утверждают эксперты в Сети, уже попробовавшие этот способ, полностью мокрую обувь можно высушить за 3-4 часа.

Что нужно сделать? Максимально разогреть соль на сковороде, затем вставить в каждый ботинок носок так, чтобы соль можно было засыпать внутрь. Оставить на 30 минут, затем убрать ту соль, которая уже впитала влагу, а ботинки оставить проветриваться на несколько часов.

Рис

Можно ли сушить мокрую обувь феном? / Фото: Pexels

Он является отличным абсорбентом, который способен быстро просушить даже очень промокшую обувь. Насыпьте внутрь ботинок рис, оставьте на 2-3 часа. Этот процесс можно ускорить, если предварительно разогреть рис на сухой сковороде.

Еще один вариант использования риса для того, чтобы высушить промокшую обувь, это насыпать крупу на дно любой картонной коробки, а сверху выложить ботинки (подошвой кверху).

Наполнитель для кошачьего туалета

Насыпьте наполнитель в тканевые мешочки, а затем поместите внутрь промокшей обуви. Он быстро впитает у себя лишнюю влагу.

Фен

Многих интересует, можно ли сушить мокрую обувь феном? Можно, но только на режиме холодного обдува. Однако этот процесс займет больше времени, чем все другие способы, описанные выше. А вот горячим воздухом из фена вы только повредите ботинки.

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