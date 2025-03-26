Лазарева суббота в 2025 году: дата, что это за важное событие, традиции, что нельзя делать

За семь дней до Пасхи христиане празднуют субботу Лазаря – особый день в церковном календаре. ТСН.ua рассказывает о значении этого праздника, его традициях и ограничениях, а также напоминает, когда он приходится в 2025 году.
Лазарева суббота не имеет фиксированной даты, поскольку привязана к Пасхе. Ежегодно она приходится на субботу шестой недели Великого поста – накануне Вербного воскресенья.
В 2025 году православные христиане будут соблюдать Великий пост с 3 марта по 19 апреля, поэтому Лазарева суббота придется на 12 апреля.
Лазарева суббота: история праздника
Этот день назван в честь Лазаря, близкого друга Иисуса, которого он, по Евангельским преданиям, воскресил из мертвых.
Лазарь жил в Вифании – деревне недалеко от Иерусалима, где Иисус часто бывал в гостях у него и его сестер. Однажды Лазарь тяжело заболел. Узнав об этом, Иисус поспешил к нему, но прибыл слишком поздно – Лазарь умер еще за четыре дня до его прихода.
Тогда Христос подошел к пещере, где похоронили друга, отдал приказ отодвинуть камень, закрывавший вход, и произнес: Лазарь, выйди! – и произошло чудо: умерший вышел живым.
Это событие произошло в субботу, которую впоследствии назвали Лазаревой.
После своего воскресения Лазарь прожил еще три десятилетия и стал епископом на Кипре. Слух об этом чуде быстро разошёлся, и когда Иисус торжественно въезжал в Иерусалим в Вербное воскресенье, люди встречали его с уважением.
История воскресения Лазаря является символом надежды для христиан, ведь она воплощает веру в спасение и жизнь после смерти.
Чего следует избегать в Лазареву субботу
Лазарева суббота входит в период Великого поста, поэтому на нее распространяются все привычные ограничения, а также правила, характерные для больших церковных праздников.
В этот день не стоит:
- выполнять тяжелую физическую работу;
- заниматься уборкой, стиркой или мойкой окон и полов;
- шить, вышивать, плести или заниматься другими рукодельными делами;
- ссориться, злословить, оскорблять других;
- организовывать громкие развлечения или застолья.
В этот день для соблюдающих пост действуют общие ограничения Великого поста. Запрещено употреблять:
- мясные продукты;
- молочные изделия;
- яйца.
Однако в Лазареву субботу разрешается немного ослабить постный рацион. В этот день можно:
- есть горячие блюда с растительным маслом;
- употреблять рыбу и икру;
- позволить себе немного вина.
Верующим следует посетить церковь, помолиться и подготовить ивовые ветки для празднования Вербного воскресенья, которое состоится на следующий день. Этот праздник символизирует Вход Господень в Иерусалим.
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