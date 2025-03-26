Лазарева суббота в 2025 году: дата, что это за важное событие, традиции, что нельзя делать

За семь дней до Пасхи христиане празднуют субботу Лазаря – особый день в церковном календаре. ТСН.ua рассказывает о значении этого праздника, его традициях и ограничениях, а также напоминает, когда он приходится в 2025 году.

Лазарева суббота не имеет фиксированной даты, поскольку привязана к Пасхе. Ежегодно она приходится на субботу шестой недели Великого поста – накануне Вербного воскресенья.

В 2025 году православные христиане будут соблюдать Великий пост с 3 марта по 19 апреля, поэтому Лазарева суббота придется на 12 апреля.

Лазарева суббота: история праздника

Этот день назван в честь Лазаря, близкого друга Иисуса, которого он, по Евангельским преданиям, воскресил из мертвых.

Лазарь жил в Вифании – деревне недалеко от Иерусалима, где Иисус часто бывал в гостях у него и его сестер. Однажды Лазарь тяжело заболел. Узнав об этом, Иисус поспешил к нему, но прибыл слишком поздно – Лазарь умер еще за четыре дня до его прихода.

Тогда Христос подошел к пещере, где похоронили друга, отдал приказ отодвинуть камень, закрывавший вход, и произнес: Лазарь, выйди! – и произошло чудо: умерший вышел живым.

Это событие произошло в субботу, которую впоследствии назвали Лазаревой.

После своего воскресения Лазарь прожил еще три десятилетия и стал епископом на Кипре. Слух об этом чуде быстро разошёлся, и когда Иисус торжественно въезжал в Иерусалим в Вербное воскресенье, люди встречали его с уважением.

История воскресения Лазаря является символом надежды для христиан, ведь она воплощает веру в спасение и жизнь после смерти.

Чего следует избегать в Лазареву субботу

Лазарева суббота входит в период Великого поста, поэтому на нее распространяются все привычные ограничения, а также правила, характерные для больших церковных праздников.

В этот день не стоит:

выполнять тяжелую физическую работу;

заниматься уборкой, стиркой или мойкой окон и полов;

шить, вышивать, плести или заниматься другими рукодельными делами;

ссориться, злословить, оскорблять других;

организовывать громкие развлечения или застолья.

В этот день для соблюдающих пост действуют общие ограничения Великого поста. Запрещено употреблять:

мясные продукты;

молочные изделия;

яйца.

Однако в Лазареву субботу разрешается немного ослабить постный рацион. В этот день можно:

есть горячие блюда с растительным маслом;

употреблять рыбу и икру;

позволить себе немного вина.

Верующим следует посетить церковь, помолиться и подготовить ивовые ветки для празднования Вербного воскресенья, которое состоится на следующий день. Этот праздник символизирует Вход Господень в Иерусалим.

Читайте также: