Лазарева суббота в 2026 году: точная дата, традиции и секреты празднования, которые нельзя пропустить

Дата Лазаревой субботы в 2026 году / © Фото из открытых источников

Реклама

Праздник каждый год приходится на разные даты, ведь он привязан к празднованию Пасхи. Это всегда суббота шестой недели Великого поста, непосредственно перед Вербным воскресеньем. В 2026 году это будет 4 апреля.

В этот день верующие вспоминают о чуде воскресения праведного Лазаря, которого Иисус Христос вернул к жизни на четвертый день после смерти. В Лазареву субботу важно посетить храм, настроиться на духовное очищение, помолиться за здоровье близких и освятить ивовые веточки.

Лазарева суббота: история праздника

История этого дня началась в Вифании. Именно здесь жил Лазарь, близкий друг Иисуса Христа. Когда Спаситель узнал о его смерти, он отправился к гробнице на четвертый день, где воскресил мужчину на глазах у нескольких свидетелей. Это чудо стало последним важным знаком перед входом Сына Божия в Иерусалим и началом Его Страстного пути.

Реклама

Для верующих воскресения Лазаря — это очень важное событие, показывающее, что для Господа нет ничего невозможного, а смерть является лишь временным сном перед вечностью. В этот день обычно ослабляются правила Великого поста, а богослужения наполнены радостью и светом. Священники украшают храмы зеленью и надевают яркие облачения. Прихожане обязательно приносят веточки ивы, чтобы освятить их перед Вербным воскресеньем.

Народные традиции Лазаревой субботы

Строгий пост в этот день немного разгружается, ведь Церковь позволяет добавить в рацион рыбную икру, как символ воскресения и новой жизни. Хозяйки раньше часто готовили постные блины из гречневой муки и «лазарчики» — небольшие хлебцы в форме человека. На стол обязательно ставили овощные салаты, каши, бобовые блюда с растительным маслом.

Чтобы почувствовать духовную глубину праздника, верующие посещают утреннюю литургию, исповедь и причастие, во время которых освящают веточки вербы. В этот день не принято устраивать громкие развлечения, гуляния, празднования.

Также верующие избегают тяжелого физического труда, не злословят и не ссорятся, не проводят венчания и не вредят живым существам. Главное в этот день — это внутренняя тишина, слушание голоса Бога и духовное очищение. День дарит энергию для завершения Великого поста и подготовки к Пасхе, помогает укрепить веру и наполнить сердце спокойствием.