Лазер, пинцет или воск: какие методы удаления волос дома назвали лучшими

Удаление волос / © Credits

Реклама

Домашние средства для удаления волос становятся всё популярнее, а современные устройства уже могут конкурировать с некоторыми салонными процедурами. Чтобы выяснить, какие методы являются самыми эффективными, обозреватели в течение нескольких месяцев тестировали разные варианты — от лазерных и IPL-устройств до восковой депиляции, электробритв и пинцетов.

Об этом сообщило издание Daily mail.

Во время тестирования каждое средство использовали как часть обычного ухода дома и во время путешествий. Специалисты оценивали эффективность удаления волос, комфорт использования, уровень чувствительности кожи, удобство для начинающих, а также портативность, качество исполнения и общую ценность продуктов.

Реклама

Для лазерных и IPL-устройств тестирование длилось несколько месяцев. Их использовали через определенные промежутки времени, чтобы отследить изменения в отрастании волос. Также эксперты проверяли, как такие устройства работают на разных участках тела.

По результатам обзора, лазерные и IPL-технологии назвали лучшим вариантом для тех, кто стремится к долгосрочному уменьшению количества волос. В то же время авторы отмечают, что такие устройства требуют регулярного использования и подходят не для всех сочетаний тона кожи и цвета волос.

В список рекомендованных методов также вошла восковая депиляция. Во время тестирования эксперты проверяли как наборы с полосками, так и воск без полосок. Они отметили, что результат во многом зависит от правильного нанесения воска и наличия практики. При этом в материале отмечается, что современные наборы для домашнего использования позволяют выполнять процедуру без посещения салона.

Отдельно специалисты оценили электробритвы. Их проверяли на удобство использования, очистки и транспортировки. Такие устройства назвали практичным вариантом для быстрого ухода, особенно во время поездок.

Реклама

В рейтинг также вошли пинцеты, которые тестировали на способность захватывать короткие, тонкие и одиночные волоски. При оценке учитывали точность работы, удобство хвата и качество изготовления.

По итогам тестирования авторы обзора пришли к выводу, что лазерные и IPL-устройства больше всего подходят для долгосрочного уменьшения волос, восковая депиляция остается популярным способом домашнего ухода, а бритвы и пинцеты являются удобными инструментами для быстрого удаления волос и коррекции отдельных участков.

Напомним, китаянка, которая после неудачной операции на веках потеряла возможность полностью закрывать глаза, проиграла судебный спор с хирургом. Суд обязал ее выплатить значительную сумму врачу, который проводил процедуру.

Новости партнеров