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Лазер, пинцет или воск: какие методы удаления волос дома назвали лучшими
Обозреватели сравнили эффективность, комфорт использования и удобство различных методов удаления волос.
Домашние средства для удаления волос становятся всё популярнее, а современные устройства уже могут конкурировать с некоторыми салонными процедурами. Чтобы выяснить, какие методы являются самыми эффективными, обозреватели в течение нескольких месяцев тестировали разные варианты — от лазерных и IPL-устройств до восковой депиляции, электробритв и пинцетов.
Об этом сообщило издание Daily mail.
Во время тестирования каждое средство использовали как часть обычного ухода дома и во время путешествий. Специалисты оценивали эффективность удаления волос, комфорт использования, уровень чувствительности кожи, удобство для начинающих, а также портативность, качество исполнения и общую ценность продуктов.
Для лазерных и IPL-устройств тестирование длилось несколько месяцев. Их использовали через определенные промежутки времени, чтобы отследить изменения в отрастании волос. Также эксперты проверяли, как такие устройства работают на разных участках тела.
По результатам обзора, лазерные и IPL-технологии назвали лучшим вариантом для тех, кто стремится к долгосрочному уменьшению количества волос. В то же время авторы отмечают, что такие устройства требуют регулярного использования и подходят не для всех сочетаний тона кожи и цвета волос.
В список рекомендованных методов также вошла восковая депиляция. Во время тестирования эксперты проверяли как наборы с полосками, так и воск без полосок. Они отметили, что результат во многом зависит от правильного нанесения воска и наличия практики. При этом в материале отмечается, что современные наборы для домашнего использования позволяют выполнять процедуру без посещения салона.
Отдельно специалисты оценили электробритвы. Их проверяли на удобство использования, очистки и транспортировки. Такие устройства назвали практичным вариантом для быстрого ухода, особенно во время поездок.
В рейтинг также вошли пинцеты, которые тестировали на способность захватывать короткие, тонкие и одиночные волоски. При оценке учитывали точность работы, удобство хвата и качество изготовления.
По итогам тестирования авторы обзора пришли к выводу, что лазерные и IPL-устройства больше всего подходят для долгосрочного уменьшения волос, восковая депиляция остается популярным способом домашнего ухода, а бритвы и пинцеты являются удобными инструментами для быстрого удаления волос и коррекции отдельных участков.
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