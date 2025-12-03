Лечение может стоить 28 тыс. грн: какие популярные рождественские лакомства могут отравить собак

Собака / © AP

Специалисты накануне праздников отмечают: популярные сезонные вкусности, в частности традиционные пирожки с фаршем, могут представлять серьезную угрозу для собак. Хотя такие лакомства часто кажутся безопасными, их состав содержит ингредиенты, токсичные для четвероногих, и именно они могут стать причиной опасного отравления и дорогостоящего лечения.

Об этом сообщило издание Express.

По словам эксперта по кинологии Kennel Store Майкла Нельсона, в рождественских пирогах и пудингах обычно есть изюм, смородина и специи. Эти компоненты вредны для собак и даже в небольших количествах способны вызвать рвоту, диарею, нарушение работы почек или другие тяжелые последствия. Нетоксичными они не бывают, поэтому любое употребление требует немедленной реакции со стороны владельца.

RSPCA напоминает, что лечение собак, которые съели токсичные продукты вроде изюма или шоколада, может стоить от 350 до 500 фунтов стерлингов (от 19 600 грн до 28 000 грн, — Ред.) в рамках неотложной ветеринарной помощи. Во время праздников, когда финансовая нагрузка и так возрастает, такие расходы становятся значительным бременем для семей.

Майкл Нельсон подчеркивает, что речь не только о халатности хозяев: собаки естественно тянутся к еде и легко находят доступ к лакомствам, оставленным без присмотра. Один пирог, съеденный незаметно для владельца, может стать причиной госпитализации в ветклинику уже той же ночью.

Признаки, которые могут свидетельствовать об отравлении у собаки

Специалист советует внимательно следить за состоянием животного и обращать внимание на такие симптомы:

длительная или повторяющаяся рвота;

диарея;

резкая вялость, отсутствие привычной активности;

тремор или заметная дрожь;

отказ от еды или воды.

Нельсон отмечает: если у собаки появляется хотя бы один из этих симптомов после возможного контакта с праздничными угощениями, обращение к ветеринару должно быть немедленным.

