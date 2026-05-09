Лед в унитазе вместо химии: работает ли вирусный лайфхак из Сети и какие есть риски

Как очистить унитаз кубиками льда / © Фото из открытых источников

В соцсетях и бытовых блогах набирает популярность необычный способ чистки унитаза — с помощью обычных кубиков льда. Сторонники метода утверждают, что такая простая процедура помогает моющим средствам лучше работать, а также облегчает удаление поверхностной грязи без агрессивной химии.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

Как объясняют авторы совета, большинство жидких чистящих средств быстро стекают в слив и не успевают подействовать на загрязнения, которые накапливаются на стенках чаши. Именно поэтому перед мытьем рекомендуют высыпать в унитаз примерно два стакана стандартных кубиков льда. Они временно перекрывают часть воды и создают своеобразный барьер, который помогает средству задержаться на поверхности дольше.

Лед может работать сразу в двух направлениях. Если использовать только кубики без дополнительной химии, они действуют как мягкий абразив. Во время движения в чаше края льда помогают убирать легкий налет, тонкие минеральные отложения и поверхностные следы грязи. При этом, как утверждают авторы метода, фарфор не царапается.

Если же лед совместить с одним чистящим средством, его роль меняется. Кубики не дают жидкости сразу стечь в отверстие слива, благодаря чему активные компоненты дольше контактируют с загрязненными участками. Это позволяет моющему средству лучше очищать и дезинфицировать поверхность.

Также сторонники способа советуют иногда добавлять небольшое количество белого уксуса или пищевой соды. По их словам, такая комбинация помогает нейтрализовать запахи и справиться с легкими пятнами без агрессивных химических веществ. В то же время авторы отмечают: уксус или сода не должны смешиваться с коммерческими чистящими средствами.

Отдельно эксперты обращают внимание на опасность популярных вирусных роликов в TikTok, где пользователи одновременно добавляют в унитаз несколько различных моющих средств. Стоит отметить, что некоторые бытовые химикаты содержат кислоты, которые в сочетании с отбеливателем могут выделять хлорный газ. Такие реакции способны представлять опасность для здоровья.

Репортер Tom’s Guide Грейс Дин обратилась за комментарием к лицензированному сантехнику. По его словам, обычные кубики льда не создают проблем для сантехники, поскольку постепенно тают и не застревают в трубах. Однако большие куски льда или неровные глыбы могут повредить поверхность чаши или вызвать засорение.

В то же время авторы метода признают, что лед не способен заменить полноценную уборку. Он не убирает толстые известковые отложения, не растворяет застарелые кальциевые кольца и не обеспечивает полной санитарной обработки. Для таких загрязнений все равно нужны специальные средства и ручная чистка.

Также перед использованием этого способа советуют проверить состояние сантехники. Если на чаше есть трещины или повреждения, падение льда может ухудшить ситуацию. Кроме того, в домах с маленькими детьми или домашними животными рекомендуют не оставлять лед в чаше без присмотра.

