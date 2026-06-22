Ледяной душ в жару может навредить: как следует охлаждаться летом, чтобы не заболеть

Душ летом / © pexels.com

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Когда температура за окном достигает высоких отметок, холодный душ кажется самым быстрым способом спастись от жары. Однако резкое охлаждение может дать обратный результат, ведь организм воспринимает его как стрессовую ситуацию.

Об этом шла речь во время эфира «Кив 24».

Ледяная вода заставляет тело защищаться от холода, поэтому сосуды сужаются, мышцы напрягаются, а организм пытается сохранить тепло. Поэтому человек получает лишь кратковременное ощущение прохлады, а уже через несколько минут может снова почувствовать жару еще сильнее, а именно из-за реакции организма на резкий перепад температур.

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Как спасаться от жары

В жаркие дни безопаснее принимать душ с чуть-чуть прохладной водой или водой комнатной температуры. Даже температура около 17 градусов может быть достаточной для комфортного охлаждения.

Еще один эффективный способ — охлаждать точки пульса. К таким зонам относятся шея, запястья, сгибы колен и другие места, где близко к поверхности проходят большие сосуды. Для этого можно смочить ткань или платок прохладной водой и приложить к коже или использовать охлаждающий пакет, завернув его в полотенце.

Такое локальное охлаждение помогает быстрее снизить температуру тела, ведь кровь, проходя через охлажденные участки, разносит прохладу дальше.

Особенно полезным этот совет может быть для людей, работающих на улице или долго находящихся под прямыми солнечными лучами. Важно не ждать появления симптомов перегрева — лучше охлаждаться заранее: например, взять с собой влажный платок или полотенце.

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Питьевой режим летом

Также в жару важно правильно пить воду. После продолжительного пребывания на солнце не стоит сразу выпивать литр ледяной воды залпом. Лучше делать небольшие глотки и выбирать не очень холодную жидкость, чтобы не создавать дополнительного стресса для организма.

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