Легендарная паска Дарии Цвек: рецепт, который всегда удается

Паска / © Credits

Паска — это настоящий символ Пасхи. Среди десятков рецептов поясков есть ставшие легендой и передающиеся из поколения в поколение. Таков рецепт паски от известной украинской кулинарки Дарии Цвек.

Рецепт паски Дарии Цвек покорил не одно поколение хозяек. Выпечка получается рыхлой, нежной, в меру влажной, долго не черствеет. Она удается даже тем, кто делает впервые.

Ингредиенты

1 кг муки 1 кг (обязательно просеянная)

400 мл молока: 400 мл (теплое)

10 желтков

70-100 г прессованных дрожжей

200 сливочного масла

300 г сахара

100 г изюма

ванильный сахар

цедра одного лимона

щепотка соли

Приготовление

Прежде всего нужно сделать опару. Растворите дрожжи в теплом молоке. Добавьте одну столовую ложку сахара и три столовых ложки муки — от общего количества. Оставьте опару в теплом месте на 15-20 мин — пока не появится пышная «шапка». В миске разотрите желтки с остальным сахаром и щепоткой соли. Когда опара подошла, добавьте к ней желточно-сахарную смесь, а также просеянную муку. Начинайте вымешивать тесто. Когда он начнет отходить от рук, постепенно влейте растопленное сливочное масло и тщательно вмешайте его. Добавьте к тесту изюм и тертую цедру лимона. После этого снова вымесите тесто. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте. Оно должно увеличиться в объеме в два-три раза. Когда тесто хорошо подошло, начните формировать пояски. Обомните тесто. Формы заполняйте на 1/3 высоты. Оставьте подходить в формах еще на 40-60 минут. Перед выпеканием смажьте верхушки пояса взбитым желтком. Выпекайте в духовке при 200° первые 10–20 минут. Затем убавьте температуру до 160–180° и допекайте еще 30–40 минут (в зависимости от размера).

