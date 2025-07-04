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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
302
Время на прочтение
2 мин

Легендарная стрижка из 90-х снова в моде: стильная прическа, которая подходит абсолютно всем

Летом 2025 года настоящий модный камбэк переживает прическа, которую обожали все модницы мира еще в девяностых. Такая стрижка подойдет для сильных, стильных и уверенных в себе женщин, которые ценят свое время, легкость и свободу.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какая самая популярная стрижка летом 2025 года

Какая самая популярная стрижка летом 2025 года / © www.freepik.com/free-photo

Речь идет о стильной бикси, гармонично сочетающей в себе черты дерзкой пикси и элегантного боба. Эту стрижку выбирают модницы всего мира, ведь она универсальна, хорошо держит форму и подчеркивает естественную красоту. Об этом пишет ресурс novyny.live.

Что такое бикси и почему она снова на пике безумной популярности

Какая самая популярная стрижка летом 2025 года / © Freepik

Какая самая популярная стрижка летом 2025 года / © Freepik

Бикси — это не просто стрижка, а удачное сочетание текстуры, движения и стиля. Она создает эффект небрежности, будто волосы только отросли после короткой стрижки. Именно эта естественная и удивительно легкая форма делает ее ультрамодной.

Основные преимущества бикси:

Какая самая популярная стрижка летом 2025 года / © Instagram

Какая самая популярная стрижка летом 2025 года / © Instagram

  • подходит как молодым девушкам, так и женщинам зрелого возраста;

  • ее можно делать на различные типы волос — прямые, волнистые, густые или тонкие;

  • позволяет экспериментировать со стилизацией — гладкий вариант, текстурированная халатность или ретро-волна;

  • имеет свежий и ухоженный вид даже спустя несколько месяцев.

Почему бикси идеально подходит именно для лета

Какая самая популярная стрижка летом 2025 года / © Mixnews

Какая самая популярная стрижка летом 2025 года / © Mixnews

В жаркое время года хочется минимум усилий и максимум стиля. И здесь прическа становится незаменимым инструментом, с легкостью решающим эти задачи.

  • Прохлада и комфорт. Короткая длина позволяет волосам двигаться, поэтому они не прилипают к шее.

  • Не требует укладки. Достаточно сбить пряди руками — и ваша безупречная прическа готова.

  • Всегда актуальна. Эта стрижка перешла в разряд классических, поэтому никогда не выйдет из моды.

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Дата публикации
Количество просмотров
302
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