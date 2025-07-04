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Легендарная стрижка из 90-х снова в моде: стильная прическа, которая подходит абсолютно всем
Летом 2025 года настоящий модный камбэк переживает прическа, которую обожали все модницы мира еще в девяностых. Такая стрижка подойдет для сильных, стильных и уверенных в себе женщин, которые ценят свое время, легкость и свободу.
Речь идет о стильной бикси, гармонично сочетающей в себе черты дерзкой пикси и элегантного боба. Эту стрижку выбирают модницы всего мира, ведь она универсальна, хорошо держит форму и подчеркивает естественную красоту. Об этом пишет ресурс novyny.live.
Что такое бикси и почему она снова на пике безумной популярности
Бикси — это не просто стрижка, а удачное сочетание текстуры, движения и стиля. Она создает эффект небрежности, будто волосы только отросли после короткой стрижки. Именно эта естественная и удивительно легкая форма делает ее ультрамодной.
Основные преимущества бикси:
подходит как молодым девушкам, так и женщинам зрелого возраста;
ее можно делать на различные типы волос — прямые, волнистые, густые или тонкие;
позволяет экспериментировать со стилизацией — гладкий вариант, текстурированная халатность или ретро-волна;
имеет свежий и ухоженный вид даже спустя несколько месяцев.
Почему бикси идеально подходит именно для лета
В жаркое время года хочется минимум усилий и максимум стиля. И здесь прическа становится незаменимым инструментом, с легкостью решающим эти задачи.
Прохлада и комфорт. Короткая длина позволяет волосам двигаться, поэтому они не прилипают к шее.
Не требует укладки. Достаточно сбить пряди руками — и ваша безупречная прическа готова.
Всегда актуальна. Эта стрижка перешла в разряд классических, поэтому никогда не выйдет из моды.