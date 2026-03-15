Легендарные духи 2000-х снова в моде: какие ароматы возвращаются в этом году

Чем слаще аромат, тем лучше — таким был негласный лозунг 2000-х. Самые известные духи этой эпохи преимущественно сладкие, фруктовые, цветочные. Привлекательные флаконы и игривые детали — идеально соответствуют той эре.

Какие духи с 2000-х вернутся в моду в 2026-м, рассказали вeauty-эксперты изданию VOGUE Germany.

«Coco Mademoiselle» Chanel

Coco Mademoiselle — это аромат, покоривший поколение 2000-х годов. В нем было сочетание свежих верхних цитрусовых нот, цветочных сердечных нот и теплой ванильно-пачулиевой базы. Парфюм объединяет элегантность и энергию одновременно, поэтому стал визитной карточкой многих молодых женщин.

Ноты: апельсин, мандарин, бергамот, жасмин, мимоза, пачули, ваниль, ветивер, бобы тонкая.

«Flowerbomb» Viktor & Rolf

Flowerbomb был цветочным взрывом во флаконе, который сразу привлекал внимание. Эти духи — как букет свежих цветов, раскрывающийся на коже. Для многих женщин он стал ароматом для выхода и таким приглашением наслаждаться жизнью.

Ноты: бергамот, орхидея, жасмин, роза, фрезия, пачули, мускус, ваниль.

«Daisy» Marc Jacobs

Daisy — аромат с легким оттенком игривости. В нем — ноты лесных ягод и грейпфрута, соединенные с фиалкой и жасмином. Это придает аромату характерный цветочно-фруктовый почерк. Пленил не только аромат, но и флакон — культовый дизайн с ромашками на крышке.

Ноты: лист фиалки, красный грейпфрут, гардения, жасмин, мускус, белая древесина, ваниль.

«Alien» Mugler

Жасмин самбак, теплое кашемировое дерево и белый янтарь создают цветочно-сладкий аромат. Глубокий фиолетовый флакон, напоминающий драгоценный камень, усиливает впечатление, что этот аромат предназначен не только для ношения, но и от него.

Ноты: мандарин, жасмин самбак, амбра, кашемировое дерево

«Flower» Kenzo

Flower привлек внимание своим цветочно-пудровым ароматом. Первое распыление пахло фруктовым коктейлем с личи, имбирем и мандарином, а белый мускус и ваниль дарили тепло — вместе с неожиданным ингредиентом: ладаном.

Ноты: роза, боярышник, черная смородина, мандарин, фиалка, жасмин, ваниль, белый мускус и ладан.

«The One» Dolce & Gabbana

The One был особенно популярен как элегантный дух для свидания, благодаря своему теплому, но нежному аромату. Базовые ноты ванили, амбры и сливы обеспечили ему популярность за последние 20 лет.

Ноты: персик, личи, мандарин, бергамот, лилия, слива, жасмин, ландыш, ваниль, амбра, мускус.

