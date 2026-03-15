Легендарные духи 2000-х снова в моде: какие ароматы возвращаются в этом году
Парфюмерный камбек — легендарные сладкие ароматы 2000-х снова в моде.
Чем слаще аромат, тем лучше — таким был негласный лозунг 2000-х. Самые известные духи этой эпохи преимущественно сладкие, фруктовые, цветочные. Привлекательные флаконы и игривые детали — идеально соответствуют той эре.
Какие духи с 2000-х вернутся в моду в 2026-м, рассказали вeauty-эксперты изданию VOGUE Germany.
«Coco Mademoiselle» Chanel
Coco Mademoiselle — это аромат, покоривший поколение 2000-х годов. В нем было сочетание свежих верхних цитрусовых нот, цветочных сердечных нот и теплой ванильно-пачулиевой базы. Парфюм объединяет элегантность и энергию одновременно, поэтому стал визитной карточкой многих молодых женщин.
Ноты: апельсин, мандарин, бергамот, жасмин, мимоза, пачули, ваниль, ветивер, бобы тонкая.
«Flowerbomb» Viktor & Rolf
Flowerbomb был цветочным взрывом во флаконе, который сразу привлекал внимание. Эти духи — как букет свежих цветов, раскрывающийся на коже. Для многих женщин он стал ароматом для выхода и таким приглашением наслаждаться жизнью.
Ноты: бергамот, орхидея, жасмин, роза, фрезия, пачули, мускус, ваниль.
«Daisy» Marc Jacobs
Daisy — аромат с легким оттенком игривости. В нем — ноты лесных ягод и грейпфрута, соединенные с фиалкой и жасмином. Это придает аромату характерный цветочно-фруктовый почерк. Пленил не только аромат, но и флакон — культовый дизайн с ромашками на крышке.
Ноты: лист фиалки, красный грейпфрут, гардения, жасмин, мускус, белая древесина, ваниль.
«Alien» Mugler
Жасмин самбак, теплое кашемировое дерево и белый янтарь создают цветочно-сладкий аромат. Глубокий фиолетовый флакон, напоминающий драгоценный камень, усиливает впечатление, что этот аромат предназначен не только для ношения, но и от него.
Ноты: мандарин, жасмин самбак, амбра, кашемировое дерево
«Flower» Kenzo
Flower привлек внимание своим цветочно-пудровым ароматом. Первое распыление пахло фруктовым коктейлем с личи, имбирем и мандарином, а белый мускус и ваниль дарили тепло — вместе с неожиданным ингредиентом: ладаном.
Ноты: роза, боярышник, черная смородина, мандарин, фиалка, жасмин, ваниль, белый мускус и ладан.
«The One» Dolce & Gabbana
The One был особенно популярен как элегантный дух для свидания, благодаря своему теплому, но нежному аромату. Базовые ноты ванили, амбры и сливы обеспечили ему популярность за последние 20 лет.
Ноты: персик, личи, мандарин, бергамот, лилия, слива, жасмин, ландыш, ваниль, амбра, мускус.
Напомним, ранее мы назвали топ-5 духов на весну-2026.