Легендарный метод "три ложки" поможет отчистить до блеска старые сковородки, вытяжку и духовку

Борьба с устаревшим жиром, грязью и налетом на разных поверхностях, сантехнике и посуде бывает крайне изнурительной. И самые дорогие средства не всегда могут справиться с этой неприятностью. Впрочем, сообразительные хозяйки знают, как приготовить чистящее средство, чтобы кухня и ванная сияли чистотой. Рассказываем, как с помощью метода "три ложки" избавиться от жира, налета и устаревшей грязи с разных поверхностей и посуды.

Как отчистить устаревшую грязь, жир и известковый налет с помощью метода "три ложки"

Сначала нужно приготовить средство, состоящее из трех ингредиентов. Он отлично справится не только с грязью на кухне, но и поможет навести идеальную чистоту в ванной комнате. Для этого понадобится пищевая сода, уксус и любое средство для мытья посуды. Такая смесь способна не только удалить самую устаревшую грязь, но и убить все микробы. Возьмите по одной столовой ложке указанных компонентов и все хорошо перемешайте. Вместо уксуса можно добавить столовую ложку перекиси водорода, что не повлияет на результат.

Нанесите приготовленное чистящее средство на все поверхности, где есть грязь, устаревший жир или известковый налет, оставьте на 15-20 минут. Когда средство отработает, тщательно смойте водой. Таким способом можно чистить сковородки, кастрюли, вытяжку, духовку, краны, ванную и унитаз. Он абсолютно безопасен, поэтому не повредит поверхности. А после его применения все будет сиять чистотой, как новое.

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