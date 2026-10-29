Леггинсы вернулись в тренды: как носить их осенью 2026-го, чтобы иметь дорогой вид

Леггинсы. / © pixabay.com

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Леггинсы снова оказались среди главных модных трендов осени-2026. На подиумах их представили в разных вариантах: от классических черных моделей до кожаных и укороченных капри. Дизайнеры предлагают сочетать их не только со спортивной одеждой, но и с элегантными пальто, блузами, трикотажем и обувью на каблуке.

С какой одеждой совмещать леггинсы — рассказали эксперты VOGUE Germany.

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С наступлением холодов эта вещь снова становится актуальной благодаря комфорту и универсальности. Леггинсы легко адаптировать к разным стилям — от повседневного до вечернего.

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Balenciaga, Hermès, Isabel Marant и другие модные бренды показали, как леггинсы могут стать основой стильного осенне-зимнего образа. Особое внимание привлекают комбинации с высокими сапогами, ботильонами и классическими туфлями-лодочками.

Как носить леггинсы этой осенью

Главный модный прием сезона — сочетать комфортные леггинсы с вещами, которые придают образу элегантность. Это могут быть пальто, удлиненные блузы, объемные свитера или структурированные жакеты.

Не менее важную роль играет обувь: высокие сапоги помогают создать цельный силуэт, ботильоны придают образу выразительность, а туфли на каблуке делают его более утонченным. В то же время не стоит ограничиваться черными моделями — коричневые, бежевые, кожаные и укороченные леггинсы также заслуживают внимания.

Черные леггинсы, пальто и туфли-лодочки

Классические черные леггинсы — универсальная основа осеннего гардероба. В коллекции Balenciaga на сезон осень-зима 2026 их объединили с черным пальто с воротником-стойкой и остроносыми туфлями на каблуке.

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Такой образ доказывает, что даже самая простая вещь может выглядеть элегантно. Для повседневного выхода можно выбрать пальто свободного кроя, а для более выразительного образа дополнить комплект структурированной сумкой и лаконичными украшениями.

Черные леггинсы и высокие сапоги

Бренд Hermès предлагает совмещать леггинсы с высокими сапогами, в частности моделями выше колена. В коллекциях марки эта вещь появляется в разных вариантах — от классических до фактурных моделей, напоминающих кожу.

Высокие сапоги создают цельный силуэт и хорошо сочетаются с леггинсами в прохладную погоду. Дополнить образ можно длинным пальто, объемным свитером или жакетом. Главное — соблюдать баланс между облегающим низом и более свободным верхом.

Кожаные леггинсы и обувь с открытым носком

Кожаные леггинсы, которые были особенно популярны в середине 2010-х, снова возвращаются в моду, но теперь выглядят более современно. Дизайнеры предлагают совмещать их не только с короткими топами, но и с удлиненными блузами.

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Бренд Ottolinger представил образ с кожаными леггинсами, длинной блузой в полоску и туфлями с открытым носком. Для осени такую комбинацию можно адаптировать, заменив открытую обувь ботильонами. Это удачный вариант для тех, кто хочет добавить в гардероб немного дерзости и рок-н-рольного настроения.

Бежевые леггинсы со штрипками и туфли на каблуке

Леггинсы со штрипками — модели с петлей под стопой — снова набирают популярность. Они напоминают модные силуэты 80-х годов и помогают создать выразительную линию ноги.

В сезоне осень-зима 2026 года бренд Mugler предлагает носить такие леггинсы с блузами в стиле 1970-х и обувью на каблуке. Особенно гармоничен вид бежевых комплектов, в которых верх и низ выдержаны в близких оттенках. Для холодной погоды туфли можно заменить на ботильоны.

Леггинсы-капри и ботильоны

Укороченные леггинсы-капри, обычно ассоциирующиеся с летним гардеробом, можно носить и осенью. Бренд Isabel Marant показал вариант с блестящими черными леггинсами, утепленной кожаной курткой и ботильонами с леопардовым принтом.

Такой комплект напоминает эстетику indie sleaze — стиля с небрежными силуэтами, выразительными фактурами и элементами рок-культуры. Чтобы адаптировать его к холодной погоде, можно добавить плотные колготки или выбрать более теплую куртку.

Черные леггинсы и красное платье

Еще один способ носить леггинсы осенью — сочетать их с платьем. Бренд Alaïa представил классические черные леггинсы в комбинации с длинным платьем насыщенного вишнево-красного цвета и черными туфлями.

Контрастный красный оттенок делает образ выразительным, а черный низ помогает сохранить цельность силуэта. Такое сочетание подойдет для вечернего выхода, праздничного события или случая, когда хочется добавить цвет к осеннему гардеробу.

Коричневые леггинсы, свитер и высокие сапоги

Для тех, кто предпочитает спокойные цвета, Hermès предлагает монохромный комплект в коричневой гамме. Ребристые леггинсы соединили с соответствующим трикотажным свитером и высокими сапогами в стиле жокейских.

Коричневые оттенки особенно уместны осенью: они хорошо сочетаются с бежевым, кремовым, черным и бордовым. Для непринужденного будничного вида можно выбрать объемный свитер и обувь на плоской подошве.

Напомним, мы писали о том, что томатно-красный цвет становится основным цветом этой осенью.

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