- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 1 мин
Легкий путь к богатой почве: как быстро превратить опавшие листья в "черное золото" этой осенью
Осень — лучший сезон для создания компоста, природного удобрения, которое питает почву и повышает ее плодородие.
Чтобы процесс прошел успешно, следует правильно сортировать материалы:
Зеленые (азотные): свежескошенная трава, овощные остатки;
Коричневые (углеродные): сухие листья, опилки, мелкие ветви.
Оптимальное соотношение — 1:2 или 1:3 (зеленые до коричневых). Большие ветки лучше измельчать, чтобы компост быстрее “созрел”.
Методы компостирования:
Горячий: активное перемешивание каждые 4–7 дней — готовый компост уже через 1,5–2 месяца.
Холодный: пассивный способ без вмешательства — созревание длится 1–1,5 года.
Влажность смеси должна быть как у отжатой губки. Если появляется запах гнили — добавьте сухих материалов и перемешайте.
Не компостируйте больные растения (особенно пораженные фитофторозом) и многолетние сорняки с семенами или корнями.
После созревания компост становится темным, рыхлым и пахнет свежей землей. Он не только питает растения, но и улучшает структуру почвы, удерживает влагу и угнетает сорняки. Создавая компост, вы экономите на удобрениях, перерабатываете органические отходы и поддерживаете экологическую чистоту вашего огорода.