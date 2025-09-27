ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
110
Время на прочтение
1 мин

Легкий путь к богатой почве: как быстро превратить опавшие листья в "черное золото" этой осенью

Осень — лучший сезон для создания компоста, природного удобрения, которое питает почву и повышает ее плодородие.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как приготовить компост

Как приготовить компост / © unsplash.com

Чтобы процесс прошел успешно, следует правильно сортировать материалы:

  • Зеленые (азотные): свежескошенная трава, овощные остатки;

  • Коричневые (углеродные): сухие листья, опилки, мелкие ветви.

Оптимальное соотношение — 1:2 или 1:3 (зеленые до коричневых). Большие ветки лучше измельчать, чтобы компост быстрее “созрел”.

Методы компостирования:

  • Горячий: активное перемешивание каждые 4–7 дней — готовый компост уже через 1,5–2 месяца.

  • Холодный: пассивный способ без вмешательства — созревание длится 1–1,5 года.

Влажность смеси должна быть как у отжатой губки. Если появляется запах гнили — добавьте сухих материалов и перемешайте.

Не компостируйте больные растения (особенно пораженные фитофторозом) и многолетние сорняки с семенами или корнями.

После созревания компост становится темным, рыхлым и пахнет свежей землей. Он не только питает растения, но и улучшает структуру почвы, удерживает влагу и угнетает сорняки. Создавая компост, вы экономите на удобрениях, перерабатываете органические отходы и поддерживаете экологическую чистоту вашего огорода.

Дата публикации
Количество просмотров
110
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie