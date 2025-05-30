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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
187
Время на прочтение
2 мин

Ленивые голубцы из молодой капусты: рецепт быстрого и вкуснейшего блюда

Блюдо получится очень вкусным, ничем не уступающим своей классической версии.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Капуста.

Капуста. / © pixabay.com

Сезон молодой капусты уже открыт. Если салатами вы уже налаживались, то пора подойти к основным блюдам, где будет председательствовать этот овощ. Первое, что приходит в голову, - голубцы. Но не традиционные, и ленивые. С молодой капустой, это блюдо будет готово почти мгновенно.

ТСН.ua. подготовил рецепт ленивых голубцов от шеф-повара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты

  • 125 г риса

  • 250 г воды

  • 1 лук

  • 1 морковь

  • 50-70 г сливочного масла

  • ½ кочана капусты (маленькой)

  • 500 г фарша телячьего или ассорти

  • ½ ч. л. кориандра молотого

  • 400 г томатов (в собственном соку)

  • 200 г сметаны

  • 2-3 ст. л. подсолнечного масла

  • соль и перец по вкусу

Приготовление

  1. Хорошо промойте рис и залейте холодной водой в соотношении 1:2. Слегка подсолите и варите 5 минут под закрытой крышкой после закипания. Снимите с огня и оставьте на 15 минут. Рис дойдет до готовности.

  2. Готовим овощи. Луковицу нарежьте мелкими кубиками. Морковку натрите на большой терке, капусту нарежьте мелко ножом.

  3. На сковороде растопите сливочное масло. Положите лук и припустите к мягкости и прозрачности. Добавьте морковь и тушите несколько минут. Затем добавьте капусту и тушите все вместе в течение 5-7 минут. Докажите овощи по вкусу солью и перцем.

  4. В большом сосуде смешайте остывший рис, фарш и зажарку. Добавьте в смесь кориандр.

  5. Тщательно перемешайте и сформируйте небольшие ленивые голубцы. Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом и выложите ленивые голубцы в один слой.

  6. Готовим соус. Соедините нарезанные томаты в собственном соку и сметану. Добавьте соль и перец. Хорошо перемешайте.

  7. Этой заправкой залейте форму с ленивыми голубцами и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 45-50 минут.

Напомним, раньше мы писали рецепт вкусной закуски, состоящий из четырех ингредиентов.

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Дата публикации
Количество просмотров
187
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