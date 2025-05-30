Ленивые голубцы из молодой капусты: рецепт быстрого и вкуснейшего блюда

Капуста. / © pixabay.com

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Сезон молодой капусты уже открыт. Если салатами вы уже налаживались, то пора подойти к основным блюдам, где будет председательствовать этот овощ. Первое, что приходит в голову, - голубцы. Но не традиционные, и ленивые. С молодой капустой, это блюдо будет готово почти мгновенно.

ТСН.ua. подготовил рецепт ленивых голубцов от шеф-повара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты

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125 г риса

250 г воды

1 лук

1 морковь

50-70 г сливочного масла

½ кочана капусты (маленькой)

500 г фарша телячьего или ассорти

½ ч. л. кориандра молотого

400 г томатов (в собственном соку)

200 г сметаны

2-3 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

Приготовление

Хорошо промойте рис и залейте холодной водой в соотношении 1:2. Слегка подсолите и варите 5 минут под закрытой крышкой после закипания. Снимите с огня и оставьте на 15 минут. Рис дойдет до готовности. Готовим овощи. Луковицу нарежьте мелкими кубиками. Морковку натрите на большой терке, капусту нарежьте мелко ножом. На сковороде растопите сливочное масло. Положите лук и припустите к мягкости и прозрачности. Добавьте морковь и тушите несколько минут. Затем добавьте капусту и тушите все вместе в течение 5-7 минут. Докажите овощи по вкусу солью и перцем. В большом сосуде смешайте остывший рис, фарш и зажарку. Добавьте в смесь кориандр. Тщательно перемешайте и сформируйте небольшие ленивые голубцы. Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом и выложите ленивые голубцы в один слой. Готовим соус. Соедините нарезанные томаты в собственном соку и сметану. Добавьте соль и перец. Хорошо перемешайте. Этой заправкой залейте форму с ленивыми голубцами и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 45-50 минут.

Напомним, раньше мы писали рецепт вкусной закуски, состоящий из четырех ингредиентов.