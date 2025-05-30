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Ленивые голубцы из молодой капусты: рецепт быстрого и вкуснейшего блюда
Блюдо получится очень вкусным, ничем не уступающим своей классической версии.
Сезон молодой капусты уже открыт. Если салатами вы уже налаживались, то пора подойти к основным блюдам, где будет председательствовать этот овощ. Первое, что приходит в голову, - голубцы. Но не традиционные, и ленивые. С молодой капустой, это блюдо будет готово почти мгновенно.
ТСН.ua. подготовил рецепт ленивых голубцов от шеф-повара Евгения Клопотенко.
Ингредиенты
125 г риса
250 г воды
1 лук
1 морковь
50-70 г сливочного масла
½ кочана капусты (маленькой)
500 г фарша телячьего или ассорти
½ ч. л. кориандра молотого
400 г томатов (в собственном соку)
200 г сметаны
2-3 ст. л. подсолнечного масла
соль и перец по вкусу
Приготовление
Хорошо промойте рис и залейте холодной водой в соотношении 1:2. Слегка подсолите и варите 5 минут под закрытой крышкой после закипания. Снимите с огня и оставьте на 15 минут. Рис дойдет до готовности.
Готовим овощи. Луковицу нарежьте мелкими кубиками. Морковку натрите на большой терке, капусту нарежьте мелко ножом.
На сковороде растопите сливочное масло. Положите лук и припустите к мягкости и прозрачности. Добавьте морковь и тушите несколько минут. Затем добавьте капусту и тушите все вместе в течение 5-7 минут. Докажите овощи по вкусу солью и перцем.
В большом сосуде смешайте остывший рис, фарш и зажарку. Добавьте в смесь кориандр.
Тщательно перемешайте и сформируйте небольшие ленивые голубцы. Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом и выложите ленивые голубцы в один слой.
Готовим соус. Соедините нарезанные томаты в собственном соку и сметану. Добавьте соль и перец. Хорошо перемешайте.
Этой заправкой залейте форму с ленивыми голубцами и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 45-50 минут.
Напомним, раньше мы писали рецепт вкусной закуски, состоящий из четырех ингредиентов.