Ленивые вареники с черешней на пару: легкий рецепт необычного летнего десерта

Реклама

Лето — идеальное время для домашних десертов со свежими ягодами. Одним из таких блюд могут быть ленивые вареники с черешней, приготовленные на пару. Благодаря такому способу они получаются особенно пышными, мягкими и сочными.

В отличии от классических вареников, этот рецепт не требует длительной лепки. Сырное тесто готовится быстро, а приготовление на пару позволяет получить нежную текстуру без риска разваривания. Как приготовить — рассказываем в материале ТСН.ua.

Почему стоит готовить вареники на пару

Приготовление на паре имеет сразу несколько преимуществ. Изделия не впитывают излишнюю воду, поэтому остаются воздушными и хорошо держат форму. Кроме того, творожное тесто приобретает особую нежность, а начинка остается сочной.

Реклама

Какие продукты понадобятся

Для теста:

400 г кисломолочного творога (5–9%);

1 яйцо;

3 столовые ложки сахара;

1 чайная ложка ванильного сахара;

щепотка соли;

180–220 г муки;

1 чайная ложка разрыхлителя.

Для начинки:

250-300 г свежей черешни;

2 столовые ложки сахара;

1 чайная ложка кукурузного крахмала.

Для подачи:

сметана;

сливочное масло;

мед или ягодный соус;

листики мяты по желанию.

Как правильно подготовить черешню

Ягоды хорошо промойте и обсушите бумажными полотенцами. После этого удалите косточки. Если черешня очень сочная, смешайте ее с сахаром и крахмалом. Благодаря этому во время приготовления сок не вытекает, а превратится в нежный ягодный соус внутри вареников.

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Приготовьте творожное тесто

Реклама

Кисломолочный творог протрите через сито или взбейте блендером до однородной консистенции. Добавьте яйцо, обычный и ванильный сахар, соль, после чего хорошо перемешайте.

Отдельно просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно введите в творожную массу. Замесите мягкое тесто. Оно должно немного прилипнуть к рукам, но одновременно легко формироваться. Избыток муки сделает вареники плотными, поэтому прибавлять ее следует небольшими порциями.

Шаг 2. Сформируйте вареники

Слегка присыпьте рабочую поверхность мукой. Отщипывайте небольшие кусочки теста, сформуйте из них круглые лепешки, положите в центр несколько ягод черешни и тщательно защипните края.

Реклама

Для ленивого варианта можно сделать небольшие шарики, спрятав ягоды внутри каждого.

Шаг 3. Приготовьте на пару

Пароварку или решетку для приготовления на пару смажьте сливочным маслом. Выкладывайте вареники на небольшом расстоянии друг от друга, поскольку во время приготовления они увеличатся в объеме.

Готовьте примерно 12–15 минут после активного закипания воды. Не открывайте крышку слишком часто, чтобы не терять пару.

Реклама

Как подавать блюдо

Как только вареники будут готовы, переложите их в глубокую миску и добавьте небольшой кусочек сливочного масла. Подавайте горячими со сметаной, густым йогуртом или медом. Прекрасным дополнением станет ягодный соус из черешни или клубники, а также свежая мята, которая придаст легкий летний аромат.

Полезные советы

Для этого рецепта лучше всего подходит сухой кисломолочный творог, ведь он не нуждается в большом количестве муки. Если используете очень сладкую черешню, количество сахара можно снизить. Вместо свежих ягод подойдет и замороженная черешня. Перед использованием необходимо полностью разморозить и слить лишний сок. Чтобы тесто не прилипало к рукам, слегка смачивайте ладони холодной водой или припыляйте их мукой.

Новости партнеров