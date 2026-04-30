Лесники раскрыли простой способ защиты от клещей: достаточно одного предмета (фото)

Один предмет спасает от клещей

Реклама

Укус клеща может представлять серьезную опасность для здоровья, ведь эти паразиты способны переносить опасные заболевания, в частности болезнь Лайма. Поэтому специалисты по этой теме — лесники, которые долгое время находятся под риском укусов — советуют, как именно избежать этого. Они предлагают простой и доступный метод.

Об этом пишет Вlikk со ссылкой на сотрудников Карконосского национального парка.

Специалисты поделились советом, который может существенно снизить вероятность укуса после прогулок на природе. Речь идет об обычном липком ролике для чистки одежды, который обычно используют для удаления пыли или шерсти животных.

Реклама

Липкий ролик для одежды поможет защититься от клещей. / © Credits

По возвращении из леса или парка рекомендуется тщательно «прокатать» роликом всю одежду — от штанин до рукавов. Несмотря на то, что клещи прочно пристают к ткани своими крючковатыми лапками, клейкая поверхность способна легко их снять еще до того, как они доберутся до кожи.

Специалисты объясняют эффективность метода тем, что клещи не кусают сразу. Они могут часами передвигаться по одежде в поисках удобного места, и именно это время позволяет вовремя избавиться от паразита.

Правильная одежда — защита от клещей

Кроме этого, важную роль играет правильная одежда. Лесники советуют выбирать светлые вещи с длинными рукавами и длинные брюки — это не только затрудняет доступ к коже, но и помогает быстрее заметить темных клещей.

Натуральные масла от клещей / © Credits

Натуральные масла помогут

Дополнительной защитой могут стать натуральные эфирные масла — в частности лимонного эвкалипта, лаванды, шалфея или гвоздики. Если обработать ими обувь и одежду, резкий запах будет отпугивать паразитов. В то же время эксперты подчеркивают: самыми надежными остаются сертифицированные репелленты.

Реклама

После прогулки необходимо внимательно осмотреть тело. Клещи часто прячутся в труднодоступных местах — под мышками, за ушами, в сгибах колен, в волосах или даже в интимных зонах.

Специалисты подчеркивают: внимательность и простые профилактические меры помогут избежать серьезных проблем со здоровьем и сделают отдых на природе более безопасным.

Новости партнеров