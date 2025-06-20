Когда загадывать желание 2025 года: точное время / © www.freepik.com/free-photo

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С древнейших времен день летнего солнцестояния имел особое значение для украинцев. Наши предки верили, что именно в этот день открываются энергетические ворота, которые помогают осуществить самые заветные мечты, обрести настоящую любовь и оставить все плохое в прошлом. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «РБК-Украина», как правильно использовать этот день, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Когда наступит летнее солнцестояние 2025 года

21 июня 2025 года наступит день, когда света будет больше всего, а энергия солнца достигнет своего пика. Это время считается мощным моментом для визуализации мечт и формирования своих намерений.

Астрономически это событие наступит в 05:41 по киевскому времени. Солнце зайдет в 21:13, а продолжительность светового дня будет 16 часов 27 минут.

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Почему день летнего солнцестояния считается особенным

В этот день Солнце находится в самой высокой точке над горизонтом северного полушария. Именно поэтому этот день самый длинный, а ночь — самая короткая.

Для многих культур день летнего солнцестояния был символом полноты жизни, гармонии с природой, плодородия и внутренней силы. Люди проводили ритуалы для очищения от негатива, привлечения изобилия и любви, здоровья и осуществления самых заветных мечт.

Когда загадывать желание 2025 года: точное время

Летнее солнцестояние 2025 года приходится на утро 21 июня. Лучший момент для загадывания желаний — это рассвет, можно начинать с 05:41.

Именно первые лучи солнца считаются самыми сильными, и постарайтесь проснуться раньше, чтобы встретить это мгновение осознанно.

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Как правильно загадывать желания в день летнего солнцестояния

Намерение должно быть четким и сформулированным в настоящем времени, как будто бы ваше желание уже стало действительностью. Нужно, чтобы ваша мечта касалась только вас, а не других людей.

Напишите свое главное желание на листе бумаги. Избегайте слов «хочу» или «не хочу», лучше написать так: «У меня есть любимая работа, которая приносит мне большие доходы» или «Я счастлива со своим любимым человеком».

Визуализируйте результат. Представьте себя в моменте, когда желаемое уже сбылось, испытайте как можно больше положительных эмоций, постарайтесь увидеть подробно все, что вас окружает в момент реализации задуманного.

Поблагодарите. Благодарность работает как молитва, поэтому она в разы ускорит воплощение вашей мечты. Напишите или проговорите: «Спасибо за то, что мое желание исполнилось».

Ритуалы, усиливающие действие намерений.

Побудьте у огня или зажгите свечу, это поможет очистить и активировать ваши намерения.

Ванна с морской солью очистит ваше тело, мысли и энергетику.

Пройдитесь босиком по траве, чтобы настроиться на ритмы нашей планеты.

Избавьтесь от лишних вещей, мыслей и привычек, выбросьте все, что больше вам не служит. Это освободит пространство для новых вещей и событий в вашей жизни.

Что нужно обязательно сделать в день летнего солнцестояния

Проснитесь с восходом солнца.

Сформулируйте желание и обязательно запишите их, так они скорее сбудутся.

Наденьте что-нибудь яркое и красивое.

Погуляйте на природе, это зарядит вас энергией на целый год.

Старайтесь следить за тем, чтобы ваш внутренний диалог был положительным, отключите внутреннего критика.

Проведите день в хорошем настроении и с пользой для себя.

Чего лучше избегать в день летнего солнцестояния

Избегайте любых конфликтов, потому что отрицательная энергия может остаться надолго в вашей жизни.

Не загадывайте «чужие» желания, у них нет сил. Мечты должны быть такими, реализация которых доставит вам счастье.

Не игнорируйте свои эмоции: усталость или стресс могут заблокировать реализацию намерения.

Какие желания лучше всего загадывать именно сейчас

Все, что касается самореализации.

Переход на новый уровень в отношениях, работе, обучении и т.д.

Финансовое развитие.

Построение счастливых долговременных отношений.

Крепкое здоровье.

Запуск новых проектов либо глобальных перемен в жизни.