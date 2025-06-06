Летние цвета ногтей: подборка трендовых оттенков (фото)

Летний маникюр. / © Instagram

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Лето – это время, когда в вопросе маникюра можно отбросить все правила и выбирать то, чего желает душа. Это идеальное время экспериментов – от смелого красного оттенка – до классических пастельных тонов.

Какие оттенки лаков будут особенно популярны этим летом, читайте в материале Vogue.com.

Красный помидор

Горячий оранжево-красный оттенок или не лучше воспроизводит суть лета - поры приключений.

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Tomato Red / © Instagram

Латте

Этот минималистичный маникюр нейтрального цвета станет звездой и подойдет к любому образу.

Latte Beige / © Instagram

Желтое такси

Яркий желтый оттенок – модный акцент этим летом, заряжаемый энергией.

Yellow Taxi / © Instagram

Голубой Капри

Capri Blue – ярко-голубой оттенок, напоминающий воды Гроты Блю на Капри.

Capri Blue / © Instagram

Классика Монтесито

Нежно-розовый белый маникюр стал новым нейтральным летним сезоном.

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Монтецито Мани. / © Instagram

Фисташковый зеленый

Фисташково-зеленый – идеальный летний цвет ногтей, чтобы настроиться на приключения в теплую погоду.

Pistachio Green / © Instagram

Напомним, ранее мы писали о васильковом маникюре - главном nail-тренде этим летом.