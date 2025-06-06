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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
103
Время на прочтение
1 мин

Летние цвета ногтей: подборка трендовых оттенков (фото)

Самые модные оттенки лака для ногтей на лето.

Летний маникюр.

Летний маникюр. / © Instagram

Лето – это время, когда в вопросе маникюра можно отбросить все правила и выбирать то, чего желает душа. Это идеальное время экспериментов – от смелого красного оттенка – до классических пастельных тонов.

Какие оттенки лаков будут особенно популярны этим летом, читайте в материале Vogue.com.

Красный помидор

Горячий оранжево-красный оттенок или не лучше воспроизводит суть лета - поры приключений.

Tomato Red / © Instagram

Tomato Red / © Instagram

Латте

Этот минималистичный маникюр нейтрального цвета станет звездой и подойдет к любому образу.

Latte Beige / © Instagram

Latte Beige / © Instagram

Желтое такси

Яркий желтый оттенок – модный акцент этим летом, заряжаемый энергией.

Yellow Taxi / © Instagram

Yellow Taxi / © Instagram

Голубой Капри

Capri Blue – ярко-голубой оттенок, напоминающий воды Гроты Блю на Капри.

Capri Blue / © Instagram

Capri Blue / © Instagram

Классика Монтесито

Нежно-розовый белый маникюр стал новым нейтральным летним сезоном.

Монтецито Мани. / © Instagram

Монтецито Мани. / © Instagram

Фисташковый зеленый

Фисташково-зеленый – идеальный летний цвет ногтей, чтобы настроиться на приключения в теплую погоду.

Pistachio Green / © Instagram

Pistachio Green / © Instagram

Напомним, ранее мы писали о васильковом маникюре - главном nail-тренде этим летом.

Дата публикации
Количество просмотров
103
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