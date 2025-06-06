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Летние цвета ногтей: подборка трендовых оттенков (фото)
Самые модные оттенки лака для ногтей на лето.
Лето – это время, когда в вопросе маникюра можно отбросить все правила и выбирать то, чего желает душа. Это идеальное время экспериментов – от смелого красного оттенка – до классических пастельных тонов.
Какие оттенки лаков будут особенно популярны этим летом, читайте в материале Vogue.com.
Красный помидор
Горячий оранжево-красный оттенок или не лучше воспроизводит суть лета - поры приключений.
Латте
Этот минималистичный маникюр нейтрального цвета станет звездой и подойдет к любому образу.
Желтое такси
Яркий желтый оттенок – модный акцент этим летом, заряжаемый энергией.
Голубой Капри
Capri Blue – ярко-голубой оттенок, напоминающий воды Гроты Блю на Капри.
Классика Монтесито
Нежно-розовый белый маникюр стал новым нейтральным летним сезоном.
Фисташковый зеленый
Фисташково-зеленый – идеальный летний цвет ногтей, чтобы настроиться на приключения в теплую погоду.
Напомним, ранее мы писали о васильковом маникюре - главном nail-тренде этим летом.