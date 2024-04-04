Летний цветотип: характеристика и бьюти-советы (фото)

Летний цвет – это смесь простоты, деликатности и нежности. Женщины, имеющие такой цветотип, часто стремятся изменить свою внешность, потому что считают, что она проста, сера и не выделяется. На самом деле каждый цветотип является красивым и изящным, если знать, как правильно подбирать косметику, оттенки одежды и в какой цвет, по желанию, можно красить волосы.

Anamel.com.ua рассказывает, как это сделать.

Для того чтобы правильно подобрать косметику, одежду и цвет волос, нужно сначала определить свой цвет.

Отличительные черты "девочки-лета"

Цветотип "лето" имеет следующие отличительные черты:

обычно у девушки-лето кожа светло-оливковая, розовато-бежевая или цвета слоновой кости. Кроме того, кожа у обладательниц быстро покрывается румянцем. Кстати, обратите внимание, что нижнее белье для девушек этого цветотипа можно выбирать таких же оттенков;

что касается природного цвета волос, то девушки-лето имеют светло-русые, пепельно-каштановые, светло-соломенные волосы. Даже выгорая на солнце, волосы данного цветотипа сохраняют холодный оттенок;

цвет глаз также спокойных и холодных оттенков: серо-голубые, синие, зеленые, серые.

Цветотип "лето" — знаменитости

Среди знаменитостей немало обладательниц облика такого типа. Наиболее известные примеры: Кейт Миддлтон, Кэти Голмс, Кимберли Уильямс, Миранда Ламберт, Эмили Блант, Пэрис Гилтон.

Пэрис Гилтон. Фото: Instagram @parishilton

Кэти Голмс. Фото: Instagram @katieholmes

Подтипы "лета": макияж и одежда

Среди представительниц летного цветотипа можно выделить 4 подтипа:

1. Холодное лето. Цветами данного подтипа являются холодные краски, спокойные, имеющие выраженный синеватый подтон. Летнее макияж для цветотипа должно быть спокойным, тени для век могут быть бежевого, серого или синего цвета.

Фото: Anamel.com.ua

Для этого подтипа не рекомендуется использовать черный карандаш для глаз, его можно заменить коричневым, серым, зеленым или фиолетовым.

Что касается выбора тона помады, то идеальным вариантом будут розовые оттенки с синим подтоном.

Для того чтобы подобрать тональный крем, нужно обратить внимание на тон кожи. Если у девушек холодного лета кожа подвержена покраснению, то хорошим вариантом будет холодно-бежевый тональный крем, он скроет недостатки и придаст коже более спокойный вид, если же кожа оливкового оттенка, то подойдет розово-бежевый тональный крем – он оживит кожу.

Румяна для этого подтипа необходимо использовать минимально.

При выборе одежды можно акцентировать внимание на узорах. Холодному лету подойдут узоры в виде геометрических фигур, клеток, цвета среднего размера.

Фото: Anamel.com.ua

2. Светлое лето. Особенностью этого подтипа есть использование пастельных цветов. Макияж должен быть минимальным, почти отсутствующим, это придаст нежность образу. Можно использовать белые, персиковые, коричневые, светло-розовые бежевые тени для век.

Фото: Anamel.com.ua

Через светлую кожу данному подтипу рекомендуется использовать румяна. Важно сохранение естественного цвета кожи, поэтому тональный крем нужно подбирать в тон, поскольку цвет темнее или светлее будет слишком выделять лицо.

Одежду также нужно подбирать светлых оттенков, поскольку яркие цвета утопят красоту вашего лица и на фоне них вы будете серыми и незаметными.

Фото: Anamel.com.ua

3. Контрастное лето. Согласно названию, цвет этого подтипа должен быть ярким и насыщенным. Макияж должен быть сложным, контрастному лету подойдут яркие оттенки помад. Также следует использовать черную тушь и карандаш, для этого подтипа это разрешается не только для вечернего макияжа.

Фото: Anamel.com.ua

Что касается цвета одежды, то с ним можно экспериментировать, подойдут как холодные, так и теплые оттенки, противопоказанием только использование белого и черного цветов.

Фото: Anamel.com.ua

4. Мягкое лето. Цветовая палитра данного подтипа должна состоять из прохладных нейтральных цветов, без резкости и насыщенности, они могут быть как светлыми, так и темными.

Фото: Anamel.com.ua

Мягкому лету подойдут пастельные цвета, текстуры должны быть матовыми.

Одежда данного подтипа также должна быть не резкой, не слишком темной и не слишком светлой, также лучше избегать бросающихся в глаза принтов и чрезмерных украшений.

Фото: Anamel.com.ua

Как подобрать цвет волос.

Если девушке цветотипа "лето" захочется изменить цвет волос, следует избегать рыжих оттенков, лучше перекраситься на 1 тон светлее или темнее естественного цвета. Цвет волос для цветотипа лето должно быть немного прохладным.

Раньше мы писали, как определить свой цветотип и выбирать подходящие вещи.

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