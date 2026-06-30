- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 6
- Время на прочтение
- 1 мин
Летний десерт к чаю и кофе: готовим ароматный шоколадный кекс с вишней
Внутри кекс — влажный, мягкий и невероятно ароматный, с бархатной текстурой, кусочками темного шоколада и сочными вишнями, которые делают десерт по-настоящему пожилым.
Сезон вишни в разгаре — сочные, спелые ягоды с легкой кислинкой становятся главным ингредиентом домашних десертов. Когда к вишне добавляется темный шоколад — получается сочетание, которое сложно превзойти.
ТСН.ua подготовил рецепт кекса от фудблогерки Светланы Левицкой.
Ингредиенты
сливочное масло (мягкое) — 150 г
сахар — 130 г
ванильный сахар — 10 г
яйца — 3 шт.
какао — 45 г
темный шоколад (55-70%) — 100 г
мука — 250 г
разрыхлитель — 10 г
соль — щепотка (примерно 3 г)
вишня без косточек — 500 г
1 ч. л. растворимого кофе
½ ч. л. корицы
щепотка молотого кардамона
щепотка мускатного ореха
Приготовление
Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Постепенно добавьте по одному яйцу, каждый раз хорошо взбивая. К этой массе прибавьте какао и хорошо перемешайте.
Шоколад крупно измельчите и вместе с вишней аккуратно вмешайте в жидкие ингредиенты.
Добавьте просеянную муку в несколько этапов, разрыхлитель и соль. После этого всыпьте специи и хорошо перемешайте тесто.
Переложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при 170 С примерно 55-65 минут. Готовность проверить шпажкой: она должна выходить с влажными крошками, но без сырого теста.
Напомним, мы делились рецептом пирога с абрикосами, который покоряет из первого кусочка .