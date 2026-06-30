Летний десерт к чаю и кофе: готовим ароматный шоколадный кекс с вишней

Сезон вишни в разгаре — сочные, спелые ягоды с легкой кислинкой становятся главным ингредиентом домашних десертов. Когда к вишне добавляется темный шоколад — получается сочетание, которое сложно превзойти.

ТСН.ua подготовил рецепт кекса от фудблогерки Светланы Левицкой.



Ингредиенты

Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Постепенно добавьте по одному яйцу, каждый раз хорошо взбивая. К этой массе прибавьте какао и хорошо перемешайте.

Шоколад крупно измельчите и вместе с вишней аккуратно вмешайте в жидкие ингредиенты.

Добавьте просеянную муку в несколько этапов, разрыхлитель и соль. После этого всыпьте специи и хорошо перемешайте тесто.