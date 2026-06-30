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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
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Время на прочтение
1 мин

Летний десерт к чаю и кофе: готовим ароматный шоколадный кекс с вишней

Внутри кекс — влажный, мягкий и невероятно ароматный, с бархатной текстурой, кусочками темного шоколада и сочными вишнями, которые делают десерт по-настоящему пожилым.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Кекс.

Кекс. / © ТСН.ua

Сезон вишни в разгаре — сочные, спелые ягоды с легкой кислинкой становятся главным ингредиентом домашних десертов. Когда к вишне добавляется темный шоколад — получается сочетание, которое сложно превзойти.

ТСН.ua подготовил рецепт кекса от фудблогерки Светланы Левицкой.

Ингредиенты

  • сливочное масло (мягкое) — 150 г

  • сахар — 130 г

  • ванильный сахар — 10 г

  • яйца — 3 шт.

  • какао — 45 г

  • темный шоколад (55-70%) — 100 г

  • мука — 250 г

  • разрыхлитель — 10 г

  • соль — щепотка (примерно 3 г)

  • вишня без косточек — 500 г

  • 1 ч. л. растворимого кофе

  • ½ ч. л. корицы

  • щепотка молотого кардамона

  • щепотка мускатного ореха

Приготовление

  1. Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Постепенно добавьте по одному яйцу, каждый раз хорошо взбивая. К этой массе прибавьте какао и хорошо перемешайте.

  2. Шоколад крупно измельчите и вместе с вишней аккуратно вмешайте в жидкие ингредиенты.

  3. Добавьте просеянную муку в несколько этапов, разрыхлитель и соль. После этого всыпьте специи и хорошо перемешайте тесто.

  4. Переложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при 170 С примерно 55-65 минут. Готовность проверить шпажкой: она должна выходить с влажными крошками, но без сырого теста.

Напомним, мы делились рецептом пирога с абрикосами, который покоряет из первого кусочка .

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Дата публикации
Количество просмотров
6
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