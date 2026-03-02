ТСН в социальных сетях

Летом обильный урожай ягод гарантирован: вот что нужно дать смородине прямо сейчас

В конце зимы кустам смородины необходима подкормка, стимулирующая развитие корневой системы и формирование завязи ягод.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как подкормить смородину для рекордного урожая

Как подкормить смородину для рекордного урожая / © unsplash.com

Правильная подкормка, пишут в «На пенсии» помогает растению проснуться после зимнего покоя и подготовиться к активному росту.

Почему важно подкармливать смородину

В конце зимы смородина только начинает «просыпаться», поэтому именно это время идеально для внесения питательных веществ. Подкормка кустов смородины в конце зимы гарантирует обильный урожай крупных и сочных ягод летом. Натуральные удобрения, такие как древесная зола и перепревший навоз, содержат необходимые микроэлементы — калий, фосфор, азот — которые активизируют развитие корней и стимулируют формирование завязи.

Рецепт эффективной подкормки смородины

Чтобы приготовить раствор для зимней подкормки:

  1. Смешайте древесную золу и перепревший навоз в равных частях (1:1).

  2. Возьмите по 1 л каждого компонента.

  3. Залейте небольшим количеством воды.

  4. Разведите смесь в 10 л теплой воды.

  5. Настаивайте 2–3 часа, чтобы питательные вещества полностью растворились.

  6. Под каждый куст смородины выливайте по 2–3 литра готового раствора, равномерно распределяя его вокруг корневой системы.

Преимущества подкормки в конце зимы

Такая подкормка особенно эффективна, поскольку почва уже постепенно прогревается, а кусты выходят из состояния покоя. Питательные вещества быстро усваиваются, давая мощный толчок росту побегов и формированию будущего урожая смородины.

Правильная подкормка смородины в конце зимы — это простой, но надежный способ обеспечить себе обильный урожай ягод и сочные, большие плоды уже этим летом.

