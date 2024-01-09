Летом все соседи будут завидовать: успейте посадить эустому на рассаду, пока не поздно

Эустома — очень нежный цветок, который радует глаз своим пышным цветением. Если вы хотите, чтобы она зацвела на участке этим летом, нужно задуматься над посевом рассады уже сейчас.

Когда сеять эустома 2024 года на рассаду

От всходов до начала цветения этого растения проходит примерно 5-7 месяцев. Поэтому, если вы собираетесь выращивать эустому (или лизиантус) на своем участке, нужно спешить высеять его до конца января. Тогда уже с середины июня апреля будет радовать пышными бутонами.

Эустома — универсальное растение, которое может быть не только уличным, но и комнатным. Если создать благоприятные условия, то она будет неплохо чувствовать себя в закрытом помещении. Поэтому, чтобы цветы эустомы украшали подоконники пасмурной зимой, ее семена нужно сеять в июле-августе. Интересно, что в открытом грунте эустома будет расти только один сезон, а вот в помещении несколько лет.

Как правильно выбирать семена эустомы

Прежде всего, важно отметить, что эустома отличается размерами куста. По этому параметру ее разделяют на три вида (высокорослые – 90-120 см, средние – 50-80 см и низкорослые – 15-25 см). Все они подходят для открытого грунта. Но, если вы позже хотите делать из цветов букеты, отдавайте предпочтение высокорослым. Планируете ли выращивать эустому в горшке? Тогда лучше выбрать низкорослые.

Как вырастить эустому из семян в домашних условиях

Как вырастить эустому из семян в домашних условиях / Фото: Unsplash

Обычно в магазинах семена эустомы продаются как драже. Их покрывают специальной оболочкой и добавляют обеззараживающий раствор. Поэтому перед посевом дополнительной обработки не требуется.

Для высева используйте торфяной субстрат с нейтральным уровнем кислотности. Почва продается в садовых центрах. Можно использовать специальную землю для фиалок. После этого:

Наполните грунтом пластиковые контейнеры высотой 5-10 см, уплотняя его. От поверхности земли до края контейнера должно оставаться 1-1,5 см.

Затем увлажните почву с помощью шприца, чтобы поверхность не размылась. Земля должна быть только немного влажной.

Распределите семена эустомы на расстоянии 1-1,5 см друг от друга, не углубляясь в грунт. Если вы сеете сразу несколько видов, возьмите разные контейнеры.

Слегка опрыскивайте водой из пульверизатора, накройте прозрачной крышкой, стеклом или пищевой пленкой.

Поставьте контейнеры в теплое место (температура должна быть не менее 20 градусов). Дополнительно в эустоме требуется освещение 10-12 часов в сутки. Для этого подойдут специальные фитолампы или обычные люминисцентные (высота 10-20 см).

Каждое утро и каждый вечер снимайте крышку, чтобы проветрить растение в течение 20-30 минут. Обычно первые побеги вы сможете заметить через 1-3 недели после высева.

Как только вы заметите, что у растения появилось несколько настоящих листочков, начинайте увеличивать время проветривания на полчаса каждый день. Так вы будете постепенно приучать эустому к комнатной температуре. По мере высыхания почву нужно увлажнять водой из пульверизатора.

Когда образуется третья пара настоящих листьев, нужно пересадить эустому из общего контейнера в отдельные емкости (после появления всходов пройдет примерно один месяц). Для этого вам понадобятся стаканы или горшки объемом 200 мл. Их следует наполнить почвой.

Рассаду полейте водой, чтобы она увлажнилась, а затем вытяните вместе с комом земли. Аккуратно отделите ростки, чтобы не повредить корни. В центре стакана с грунтом сделайте отверстие, вставьте туда рассаду и присыпьте землей, слегка уплотняя ее.

Полейте небольшим количеством воды из шприца (хватит на один стакан до 50 мл жидкости). Поставьте саженцы под фитолампу и накройте сверху прозрачным стаканом с отверстием сверху на два дня. После этого их можно снять.

Как правило, поливать растение нужно раз в 2-3 дня, не допуская попадания жидкости на листья. Иначе может появиться ожог.

Как правильно вырастить рассаду эустомы: подкормка

Как правильно вырастить рассаду эустомы / Фото: Unsplash

Первую подкормку проводят через 7-10 дней после пикирования. Для этого возьмите 1 г селитры и разведите в 1 литре воды. Полейте раствором эустома в расчете 50 мл на один стакан. Процедуру проводят вечером после отключения фитолампов.

Затем подкормку проводят раз в 10-14 дней. Для них можете использовать и специальные удобрения для цветущих растений.

Когда высаживать эустому в открытый грунт

Сначала нужно дождаться, когда минует угроза заморозков, а ночная температура не будет опускаться ниже 10-12 градусов тепла. Также стоит обратить внимание на вид саженцев. Они должны быть 8-10 см в высоту с 5-6 парами листьев. Если рассада еще не выросла, лучше подождать до начала июня.

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