Льготы на коммунальные услуги для УБД 2026 в году: кто имеет право на скидку 75% и ее оформить

Льготы на коммунальные услуги для УБД 2026 года / © pexels.com

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Льгота распространяется на определенные законом расходы в пределах установленных норм и предоставляется без учета доходов семьи. Чтобы воспользоваться ею, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать соответствующие заявления.

Рассказываем, какие коммунальные услуги охватывает льгота для УБД 2026, какие документы необходимы для ее оформления и куда обращаться, чтобы получить государственную поддержку.

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Какие льготы на коммунальные услуги предусмотрены для УБД в 2026 году

Право участников боевых действий на льготы определяет Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Согласно статье 12 документа, предусмотрена 75-процентная скидка на оплату жилья, коммунальных услуг и приобретение печного бытового топлива при установленных условиях.

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Скидка распространяется на следующие расходы:

Квартирная плата. Оплата за пользование жильем в пределах определенной нормативной площади. Отопление. Расходы на отопление жилого помещения в пределах установленных норм. Электроэнергия. Оплата потребленного электричества внутри нормативов. Газоснабжение. Использование газа для бытовых нужд в пределах установленных норм. Водоснабжение и водоотвод. Оплата соответствующих коммунальных услуг. Вывоз бытовых отходов. Расходы на услугу по управлению бытовыми отходами. Печное бытовое горючее. Для людей, проживающих в домах без центрального отопления, предусмотрена скидка на твердое и жидкое бытовое топливо в пределах установленных норм и предельных показателей стоимости.

Важно учитывать, что 75% скидки не означает автоматического уменьшения всего счета за коммунальные услуги на три четверти. Льготу рассчитывают в пределах установленных государством нормативов площади жилья и ресурсов. Расходы сверх этих норм оплачиваются на общих основаниях.

Какие нормы жилой площади учитывают при начислении льготы

Для расчета льгот на оплату жилья и отопления применяют норматив 21 кв. м отапливаемой площади на каждого человека, имеющего право на скидку, плюс 10,5 кв. м на семью.

Например, если в доме проживают участник боевых действий и члены его семьи, имеющие право на соответствующую льготу, расчет осуществляют с учетом количества таких лиц и определенных законом нормативов.

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Для семей, состоящих исключительно из нетрудоспособных лиц, за использование природного газа для индивидуального отопления предусмотрена двойная нормативная площадь: 42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку, и дополнительно 21 кв. м на семью.

Окончательный размер льгот зависит от вида услуги, фактического потребления и установленных нормативов.

Следует ли учитывать доходы семьи участника боевых действий

Нет. В 2026 году льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для участников боевых действий предоставляются независимо от среднемесячного совокупного дохода семьи.

Это означает, что право на государственную поддержку не зависит от того, сколько зарабатывает сам ветеран или другие члены его домохозяйства.

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В то же время не стоит путать эту льготу с жилищной субсидией. Субсидия назначается по другим правилам, в том числе с учетом доходов и имущественного положения домохозяйства.

Как оформить льготу на коммунальные услуги участнику боевых действий

Для получения скидки нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Процедура предусматривает внесение сведений о льготниках в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП), а также подачу заявления о предоставлении льготы.

Сделать это можно несколькими способами:

Через Пенсионный фонд Украины. Обратиться лично в сервисный центр или воспользоваться веб-порталом электронных услуг ПФУ. Через ЦНАП. Подать необходимые документы в центр предоставления административных услуг, принимающий такие обращения. Через орган местного самоуправления. Обратиться к уполномоченным должностным лицам соответствующего территориального общества или военной администрации. По почте. Направить заявление и необходимые документы в Пенсионный фонд Украины в соответствии с установленным порядком.

Если документы принимаются ЦНАП или органом местного самоуправления, их передают в Пенсионный фонд в электронном виде в течение трех рабочих дней.

Какие документы необходимы для оформления льготы УБД

Для внесения сведений в ЕГАРП необходимо подготовить:

паспорт гражданина Украины или другой предусмотренный законодательством документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий право на льготу, в частности, удостоверение участника боевых действий или соответствующие сведения из государственных реестров;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), а при наличии законных оснований — паспорт с соответствующей отметкой об отказе от его получения;

заявление о внесении сведений в ЕГАРП;

заявление об оказании льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Если человек фактически проживает не по месту регистрации, могут потребоваться дополнительные документы, подтверждающие адрес проживания. Это может быть справка внутри перемещенного лица, договор аренды жилья или другой официальный документ.

Перед подачей заявления следует уточнить в Пенсионном фонде, нужны ли дополнительные сведения именно в вашем случае.

Предоставляют ли льготу на коммунальные услуги пожизненно

Право на льготу связано со статусом участника боевых действий и определяется законодательством. Однако утверждение, что льгота автоматически будет начисляться пожизненно при любых обстоятельствах, неточно.

Для фактического получения скидки необходимо выполнить установленные требования по оформлению и внесению информации в соответствующий реестр. Также важно сообщать Пенсионному фонду об изменениях сведений, которые могут влиять на назначение или расчет льготы.

Если изменяются данные, внесенные в ЕГАРП, льготник должен уведомить об этом орган Пенсионного фонда в течение 30 дней.

Итак, прежде всего следует различать законодательное право на льготу и процедуру ее назначения и выплаты.

Могут ли члены семьи УБД пользоваться льготой

Да. Закон предусматривает распространение соответствующих льгот на участника боевых действий и членов его семьи, проживающих вместе с ним.

К ним относятся, в частности:

муж или жена;

дети до 18 лет;

холостые совершеннолетние дети с инвалидностью при определенных законом условиях;

нетрудоспособные родители;

другие предусмотренные законодательством категории членов семьи.

При этом льгота рассчитывается с учетом законодательных норм, а не путём простого добавления скидок каждого члена семьи. Если оба супруга имеют статус участников боевых действий и проживают по одному адресу, скидки не суммируют: применяется 75% скидка в пределах норм, определенных для соответствующих льготников.

Куда обращаться, если льготу не начисляют

Если после подачи документов скидка не отображается в начислениях или возникли вопросы по ее размеру, прежде всего следует обратиться в Пенсионный фонд Украины. Там можно уточнить, внесены ли необходимые сведения в реестр, обработано ли заявление и правильно ли определена сумма льготы.

Также следует проверить информацию у поставщика коммунальной услуги, если вопрос касается конкретного счета или объема потребления.

Главное: в 2026 году участники боевых действий имеют право на 75% скидки на определенные законом жилищно-коммунальные услуги независимо от доходов семьи. Чтобы воспользоваться ею необходимо оформить льготу через Пенсионный фонд Украины или уполномоченный орган, подав заявления и документы, подтверждающие личность и право на государственную поддержку.

FAQ

Есть ли у участников боевых действий право на 75% скидки на коммунальные услуги в 2026 году?

Да. Законодательство предусматривает 75-процентную скидку на определенные жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм. Льгота предоставляется вне зависимости от дохода семьи.

Как оформить льготы на коммунальные услуги участнику боевых действий?

Следует подать заявления о внесении сведений в ЕГАРП и предоставление льготы. Это можно сделать через Пенсионный фонд Украины, его веб-портал, ЦНАП, уполномоченный орган местного самоуправления или по почте.

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