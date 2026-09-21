Льготы участникам боевых действий 2026 года: полный перечень для УБД и их семей

Льготы участникам боевых действий 2026 / © ТСН

Реклама

Рассказываем, какие льготы для участников боевых действий действуют в 2026 и как ими воспользоваться.

Основной перечень государственных гарантий для участников боевых действий определяет Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». В частности, речь идет об оплате жилищно-коммунальных услуг, медицинской помощи, проезде, отпусках, пенсионном обеспечении и образовании.

Реклама

Скидка 75% на коммунальные услуги

Одна из наиболее значимых льгот для УБД — 75% скидки на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм.

Реклама

Льгота распространяется, в частности, на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги. Также предусмотрена 75-процентная скидка на топливо для людей, проживающих в домах без центрального отопления.

Для оплаты отопления нормативная площадь составляет 21 кв. м на каждое лицо, имеющее право на льготу и постоянно проживающее в доме, плюс 10,5 кв. м на семью.

Важно, что соответствующие жилищно-коммунальные льготы распространяются также на членов семьи участников боевых действий, проживающих вместе с ним.

Для самих участников боевых действий право на данную льготу не зависит от дохода семьи. Это важное уточнение, ведь для ряда других льготных категорий в 2026 году применяется предельный доход — 4 660 грн в расчете на одного человека.

Реклама

Чтобы оформить коммунальную льготу после получения удостоверения УБД, следует обратиться в Пенсионный фонд и подать соответствующие заявления. В частности, речь идет о внесении сведений в реестр лиц, имеющих право на льготы, и предоставление льгот на оплату ЖКУ.

Подробное разъяснение по оформлению обнародовал Пенсионный фонд Украины.

Бесплатное лекарство и медицинские льготы для УБД

Участники боевых действий имеют право бесплатно получать лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей.

Кроме этого, закон гарантирует УБД первоочередное бесплатное зубопротезирование. Исключение составляет протезирование с использованием драгоценных металлов.

Реклама

Участники боевых действий имеют право на ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов, первоочередное обслуживание в медицинских учреждениях и аптеках и первоочередную госпитализацию.

Санаторно-курортное лечение в 2026 году

Здесь важно уточнение. Закон содержит норму о безвозмездном санаторно-курортном лечении или компенсации стоимости самостоятельного лечения для ветеранов. Однако действие этой нормы на 2026 год остановлено Законом о государственном бюджете.

В то же время, санаторно-курортное лечение ветеранов может финансироваться в рамках местных целевых программ. Поэтому возможность получить такую помощь следует уточнять в органах социальной защиты по месту жительства.

Актуальное разъяснение об этом опубликовало Министерство по делам ветеранов Украины.

Бесплатный проезд для участников боевых действий

Статус УБД дает право на безвозмездный проезд по городскому пассажирскому транспорту, автомобильному транспорту общего пользования в сельской местности, а также железнодорожному и водному транспорту пригородного сообщения и автобусам пригородных и междугородных маршрутов.

Для пользования льготой необходимо удостоверение установленного образца, а там, где работает автоматизированная система оплаты проезда, может потребоваться бесплатный электронный билет.

Отдельное правило действует для дальних поездок. УБД имеют право один раз в два года бесплатно проехать туда и обратно по железнодорожному, водному, воздушному или междугородному автомобильному транспорту. Другой вариант — раз в год совершить такую поездку туда и обратно с 50-процентной скидкой.

В Министерстве обороны в 2026 году отдельно разъяснили порядок использования писем талонов на льготный проезд.

Дополнительные 14 дней отпуска для УБД

Для трудоустроенных участников боевых действий предусмотрена еще одна существенная гарантия.

УБД имеют право использовать ежегодный отпуск в удобное для себя время. Кроме того, им предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в году.

Эта гарантия закреплена не только в законодательстве о статусе ветеранов, но и в статье 77-2 Кодекса законов о труде Украины.

Еще одна трудовая льгота касается больничных: участникам боевых действий предусмотрена помощь в связи с временной нетрудоспособностью в размере 100% от средней заработной платы независимо от страхового стажа.

УБД могут раньше выйти на пенсию

При соблюдении определенных законом условий участники боевых действий могут воспользоваться правом на досрочный уход на пенсию по возрасту.

Мужчины могут выйти на пенсию по достижении 55 лет, если имеют не менее 25 лет страхового стажа. Для женщин соответствующие показатели составляют 50 лет и не менее 20 лет страхового стажа.

Кроме того, к пенсии участника боевых действий устанавливается повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Подробные условия пенсионного обеспечения УБД в 2026 году объясняет Пенсионный фонд Украины.

Какие жилищные льготы предусмотрены для УБД

Участники боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеют право на первоочередное обеспечение жильем.

Также закон предусматривает первоочередной ремонт жилых домов и квартир и первоочередное снабжение топливом.

Среди других гарантий — возможность получения ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилого дома или приобретение или строительство дачного дома на условиях, установленных законодательством.

Какие льготы имеют дети участников боевых действий

Государственная поддержка предусмотрена не только самим ветеранам, но и их детям.

УБД и их дети имеют право на государственную целевую поддержку для получения профессионального, профессионального высшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Для детей такая поддержка действует до окончания учебного заведения, но не более чем до достижения 23 лет.

В зависимости от установленных условий поддержка может включать:

полную или частичную оплату обучения за счет государственного или местного бюджета;

льготные долгосрочные кредиты на образование;

социальную стипендию;

бесплатные учебники;

бесплатный доступ в Интернет и базы данных в учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитии.

В 2026 году процедуру получения образовательных льгот для детей ветеранов упростили. В частности, в предусмотренных случаях вместо удостоверения УБД одного из родителей можно подать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Об изменениях подробнее сообщило Министерство обороны Украины.

Еще одна выплата, о которой следует знать

Закон предусматривает для участников боевых действий ежегодную разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины.

Ее размер не постоянен: порядок и конкретную сумму определяет Кабинет Министров в пределах бюджетных назначений. Поэтому актуальный размер выплаты следует проверять отдельно для соответствующего года.

Как оформить льготы участнику боевых действий

Важно учитывать, что удостоверение УБД не означает, что абсолютно все предусмотренные государством льготы начнут предоставляться автоматически.

К примеру, для получения скидки на жилищно-коммунальные услуги нужно оформить льготу через Пенсионный фонд. Для образовательной поддержки необходимо обращаться за ее предоставлением в установленном порядке, а для отдельных транспортных льгот требуются соответствующие документы.

Поэтому после получения статуса УБД следует проверить не только перечень надлежащих гарантий, но и порядок оформления каждой конкретной льготы.

Актуальный перечень прав и социальных гарантий для участников боевых действий можно проверить на сайте Министерства по делам ветеранов и в Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Новости партнеров

Новости партнеров