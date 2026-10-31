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Лилит и Мара: какие "жуткие" имена сейчас дают детям
Подборка жутких, мрачных и мистических имен для детей, связанных со смертью, тьмой и демонологией.
Каждый год сотни детей по всему миру получают имена, которые вызывают дрожь, ассоциируются с мрачностью и окутаны мистическими легендами.
Одни родители выбирают их из-за увлечения мифологией и готической литературой, другие — стремясь привить ребенку закаленный характер и таинственную энергетику.
Тень мифологии и демонологии: имена с тёмным прошлым
Большинство мрачных имен происходит из древних мифов, где они принадлежали богам подземного царства, олицетворениям смерти, разрушения или тёмных стихий.
1. Лилит (Lilith)
Одно из самых популярных «мрачных» имен в мире. Согласно вавилонским и иудейским преданиям, Лилит была первой женой Адама, которая отказалась подчиняться и превратилась в ночного демона. Переводится как «ночная», «дух ночи» или «ночная буря». Несмотря на свою мрачную демоническую историю, имя поражает изящной мелодичностью и регулярно попадает в рейтинги популярности в Европе и США.
2. Аид (Hades) / Персефона (Persephone)
Имена правителей древнегреческого подземного царства мертвых. Имя Персефона переводится как «та, что несет смерть» или «убийца». Несмотря на зловещий контекст мифа о похищении, имя Персефона сегодня часто выбирают ценители античной классики и готического стиля.
3. Мара (Mara)
Славянское и скандинавское имя, которое в народной демонологии обозначает злого духа, призрак или воплощение ночных кошмаров и удушья. В санскрите «Мара» буквально означает «смерть» или «разрушение». Впрочем, во многих современных культурах его выбирают из-за краткости и звучности.
4. Кали (Kali)
Имя грозной индуистской богини смерти, времени, разрушения и преображения. В переводе с санскрита означает «черная» или «повелительница времени». Она изображается в ожерелье из черепов, однако в восточной философии её разрушительная сила считается необходимой для уничтожения зла и нового возрождения.
5. Геката (Hecate)
Древнегреческая богиня лунного света, колдовства, магии, ночных ужасов и перекрёстков. Её имя ассоциируется с тёмными чарами и потусторонним миром, однако некоторые видят в нём символ сильной женской сакральной власти.
Имена, означающие «смерть», «тьма» и «печаль»
Некоторые имена пугают не столько своей историей, сколько буквальным переводом с древних языков.
Мортиша (Morticia): Происходит от латинского слова mors / mortis, означающего «смерть». Приобрело популярность благодаря культовому персонажу «Семьи Аддамсов».
Даркнес / Коул (Darkness / Cole): Англосаксонское имя Коул буквально переводится как «уголь» или «угольно-чёрный», а Даркнес — «тьма».
Десдемона (Desdemona): Древнегреческое имя, которое переводится как «злосчастная», «несчастная» или «рождённая под зловещей звездой». В трагедии Шекспира судьба носительницы этого имени сложилась соответственно.
Тристан (Tristan): латинское и кельтское имя, происходящее от слова tristis — «печальный», «задумчивый» или «мрачный».