Лилит и Мара: какие "жуткие" имена сейчас дают детям

Какие имена выбирают для детей / © pixabay.com

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Каждый год сотни детей по всему миру получают имена, которые вызывают дрожь, ассоциируются с мрачностью и окутаны мистическими легендами.

Одни родители выбирают их из-за увлечения мифологией и готической литературой, другие — стремясь привить ребенку закаленный характер и таинственную энергетику.

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Тень мифологии и демонологии: имена с тёмным прошлым

Большинство мрачных имен происходит из древних мифов, где они принадлежали богам подземного царства, олицетворениям смерти, разрушения или тёмных стихий.

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1. Лилит (Lilith)

Одно из самых популярных «мрачных» имен в мире. Согласно вавилонским и иудейским преданиям, Лилит была первой женой Адама, которая отказалась подчиняться и превратилась в ночного демона. Переводится как «ночная», «дух ночи» или «ночная буря». Несмотря на свою мрачную демоническую историю, имя поражает изящной мелодичностью и регулярно попадает в рейтинги популярности в Европе и США.

2. Аид (Hades) / Персефона (Persephone)

Имена правителей древнегреческого подземного царства мертвых. Имя Персефона переводится как «та, что несет смерть» или «убийца». Несмотря на зловещий контекст мифа о похищении, имя Персефона сегодня часто выбирают ценители античной классики и готического стиля.

3. Мара (Mara)

Славянское и скандинавское имя, которое в народной демонологии обозначает злого духа, призрак или воплощение ночных кошмаров и удушья. В санскрите «Мара» буквально означает «смерть» или «разрушение». Впрочем, во многих современных культурах его выбирают из-за краткости и звучности.

4. Кали (Kali)

Имя грозной индуистской богини смерти, времени, разрушения и преображения. В переводе с санскрита означает «черная» или «повелительница времени». Она изображается в ожерелье из черепов, однако в восточной философии её разрушительная сила считается необходимой для уничтожения зла и нового возрождения.

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5. Геката (Hecate)

Древнегреческая богиня лунного света, колдовства, магии, ночных ужасов и перекрёстков. Её имя ассоциируется с тёмными чарами и потусторонним миром, однако некоторые видят в нём символ сильной женской сакральной власти.

Имена, означающие «смерть», «тьма» и «печаль»

Некоторые имена пугают не столько своей историей, сколько буквальным переводом с древних языков.

Мортиша (Morticia): Происходит от латинского слова mors / mortis, означающего «смерть». Приобрело популярность благодаря культовому персонажу «Семьи Аддамсов».

Даркнес / Коул (Darkness / Cole): Англосаксонское имя Коул буквально переводится как «уголь» или «угольно-чёрный», а Даркнес — «тьма».

Десдемона (Desdemona): Древнегреческое имя, которое переводится как «злосчастная», «несчастная» или «рождённая под зловещей звездой». В трагедии Шекспира судьба носительницы этого имени сложилась соответственно.

Тристан (Tristan): латинское и кельтское имя, происходящее от слова tristis — «печальный», «задумчивый» или «мрачный».

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