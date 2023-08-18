Лимонная кислота для комнатных растений: как обрабатывать и каким нужна

Узнайте, какие комнатные растения любят лимонную кислоту и как правильно поливать их подкисленной водой.

Очень часто вода, по которой мы поливаем комнатные растения, слишком твердая, содержит карбонаты кальция и магния. Эти соли со временем защелкивают почву, от чего страдает корневая система растений, что сказывается и на их общем состоянии.

Если добавить в твердую водопроводную воду всего несколько кристалликов лимонной кислоты, минеральные соли, содержащиеся в жидкости, будут нейтрализованы. Карбонат кальция превратится в более доступную форму для растений.

После поливки подкисленной водой корневая система растений чувствует себя гораздо лучше. Она начинает усваивать все необходимые ей питательные вещества, что положительно влияет на состояние листьев, цветения.

Как поливать комнатные цветы лимонной кислотой

Как поливать комнатные цветы лимонной кислотой / Фото: Pexels

Подкисленную лимонную кислоту воду следует готовить сразу перед поливкой. Не стоит разводить на будущее, потому что уже на следующий день на ее поверхности может образоваться слизь.

Разводить нужно так, чтобы раствор по вкусу получился немного, но не сильно, кисловатый. Обычно на 5 л воды принимают 1 чайную ложку кислоты. Если вам нужно сделать небольшое количество раствора, тогда на 1 литр воды берите примерно 1/3 чайные ложки, если почва сильно залужена.

Подкислите землю для комнатных растений можно не только лимонной кислотой, подойдите также янтарная кислота.

Какие комнатные растения любят лимонную кислоту.

Особенно любят подкисленную воду бугенвилия, фикусы, разнообразные папоротники, драцены, гардении, азалии, рододендроны и фиалки. Великолистная гортензия вообще не может обойтись без поливки лимонной кислотой.

Чтобы получить эффективный результат, достаточно все эти комнатные растения поливать водой с лимонной кислотой раз в месяц. Белый налет с почвы пропадет, а цветы будут благодарить за такой уход цветением.

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