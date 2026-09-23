Лимоны быстро портятся из-за одной ошибки: где их на самом деле нужно хранить

Лимоны / © Freepik

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Лимоны могут выглядеть только несколько дней, после чего становятся мягкими, сухими или покрываются плесенью. Однако правильное место и способ хранения помогут дольше сохранить сочную мякоть и аромат фруктов.

Об этом пишет pysznosci.

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Самое важное — холодильник, герметичная упаковка и правильная защита лимона после разрезания.

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Целые лимоны лучше хранить в холодильнике

Лимоны часто оставляют на кухонном столе или в декоративной миске. Первые несколько дней они выглядят хорошо, но впоследствии кожура начинает сморщиваться, плоды теряют сок, а на одном из них может появиться плесень.

Лучшее место для лимонов — холодильник. При этом их не стоит оставлять там просто так: лучше положить плоды в герметичный пакет с застежкой или контейнер с крышкой.

Перед хранением следует проверить, сухие лимоны и нет ли на них трещин или мягких участков. Мыть фрукты заранее не рекомендуют — это лучше делать непосредственно перед использованием.

Лимоны советуют складывать в контейнер свободно, не сжимая их. Раз в несколько дней следует проверять состояние плодов. Если на кожуре появился мягкий участок, темное пятно или белый налет, такой лимон нужно сразу отделить от других.

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Как хранить разрезанный лимон

Половинка лимона быстрее всего высыхает именно со стороны мякоти. Если оставить ее в холодильнике без упаковки, мякоть становится сухой и жесткой, а фрукт может впитать запахи других продуктов.

Поэтому разрезанную часть следует покрыть пищевой пленкой или положить лимон в небольшой герметичный контейнер.

Еще один вариант — положить половинку лимона срезом вниз на небольшую тарелку и накрыть ее крышкой. Так контакт мякоти с воздухом будет минимальным, благодаря чему она будет дольше оставаться сочной и ароматной.

Хранить такой лимон нужно в холодильнике и использовать в течение 3–4 дней.

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Есть и простой способ, если для рецепта нужно только небольшое количество сока. Лимон можно не разрезать, а проколоть кожуру палочкой, выжать несколько капель сока, после чего снова положить фрукт в холодильник. Так можно использовать свежий сок несколько раз, не оставляя засыхать половинки лимона.

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