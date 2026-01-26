Как чистить ковер в домашних условиях / © pexels.com

Если вы мечтаете о чистом ковре, который выглядит как новый, существует простой и действенный способ. Он помогает в считанные минуты избавиться даже от устаревшей грязи, и результат часто превосходит профессиональную чистку.

Рецепт домашнего очищающего раствора

По советам опытных хозяек, для мощной очистки ковра понадобится всего несколько доступных ингредиентов:

1 столовая ложка пищевой соды;

1 столовая ложка геля для стирки или стирального порошка;

1/3 стакана 9% уксуса.

Смесь перелейте в распылитель, оставив немного раствора для локальной обработки наиболее загрязненных участков.

Как правильно чистить ковер

Распылите раствор на поверхность ковра и оставьте на 15 минут, чтобы он подействовал. Затем используйте губку для обработки особо загрязненных мест. Легкими движениями щетки прочистите ворс, чтобы удалить остатки грязи.

Сушка и уход

После чистки ковер нужно высушить. Быстрее всего это делается на свежем воздухе под солнцем. Если погода не позволяет — оставьте его в комнате, но убедитесь, что ковер полностью высох перед использованием.

Старинный метод чистки ковров

Существует еще один народный способ, пользующийся популярностью в сельской практике:

Разложите ковер на траве. Полейте его водой и присыпьте стиральным порошком. Почистите тяпкой, постоянно добавляя воду с порошком, двигаясь туда-сюда.

Эти простые, но эффективные методы станут замечательной альтернативой дорогостоящей химчистке. Они помогут качественно очистить ковер и сохранить его ухоженным на долгие годы.