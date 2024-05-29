Лишь 10% людей заваривают чай в пакетиках правильно, другие не знают этого трюка с биркой

Мало кто знает, как правильно заваривать чай в пакетиках и как бирка влияет на его вкус.

Заваривание чая в пакетиках – дело для нас легкое и обычное. Ведь достаточно поместить чайный пакетик в чашку, залить кипятком – и ароматный любимый напиток готов. Однако, не все знают об одном очень важном нюансе в процессе заваривания чая. Рассказываем, какую функцию выполняет бирка и как правильно заваривать чай в пакетиках.

Какая функция бирки на чайном пакетике

Бумажная бирка, прикрепленная к нитке, на самом деле выполняет отнюдь не декоративную функцию для указания бренда, как считает большинство людей. Ее роль более практична и помогает правильно заваривать чай.

Главное предназначение бирки – это фиксация пакетика в чашке, куда будет наливаться кипяток. Во время заваривания чая она может соскользнуть и оказаться в воде, что окажет негативное влияние на вкус напитка. Чтобы предотвратить такую ситуацию, бирку следует зафиксировать. Ее нужно поместить но дно чашки, оставив пакетик внутри, затем залить чай кипятком. Таким образом, бирка не будет скользить, а останется снаружи.

Как правильно заваривать чай в пакетиках

Многие заваривают чай не совсем правильно, что отрицательно влияет на вкус напитка. Не следует погружать чайный пакетик в воду несколько раз подряд, от этого мало толку. Оставьте его в чашке с кипятком на три минуты, этого будет достаточно, чтобы чай отдал свой вкус и полностью раскрыл аромат.

После приготовления напитка пакетик следует достать и положить на блюдце или выкинуть. Ни в коем случае не держите его в чашке, потому что чай может стать слишком горьким и невкусным.

Для приготовления чая нужно выбирать большие пакетики, чтобы чайный лист внутри полностью раскрылся и хорошо заварился. Лучше выбирать чай в нейлоновых или шелковых пакетиках, они отдают больше вкуса и аромата, чем бумажные.

Нужно ли отжимать чайный пакетик после заваривания

Во время заваривания чай отдает напитку большое количество дубильных веществ, которые в небольших количествах оказывают положительное влияние на нашу нервную систему. А если отжимать пакет несколько раз, в воду попадет еще большее количество этих соединений, что может навредить здоровью.

После интенсивного отжима чай может совсем потерять свой вкус и аромат, он станет горьким и безвкусным. Поэтому не стоит держать чайный пакетик в чашке больше 3-4 минут. Но разные виды чая могут завариваться по-разному, поэтому перед приготовлением напитка следует прочесть инструкцию.

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