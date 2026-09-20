Лишь 10 минут медленного бега могут улучшить настроение и работу мозга — исследование

Бег / © Credits

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Если хочется яснее мыслить и улучшить настроение, может потребоваться всего 10 минут очень медленного бега.

Об этом говорится в материале dailymail.

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Предыдущие исследования уже показывали, что физические упражнения умеренной интенсивности могут оказывать положительное влияние на когнитивные функции. Однако новая работа свидетельствует, что подобный эффект возможен даже во время бега в темпе, лишь немного превышающем скорость ходьбы.

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Исследование было проведено учеными Университета Цукубы в Японии. В нем приняли участие 24 здоровых человека, средний возраст которых составлял чуть более 20 лет.

Участники бежали на беговой дорожке в течение 10 минут со скоростью от 3 до 6 км/ч. Это соответствует очень низкой интенсивности физической нагрузки — примерно 35% от максимального потребления кислорода.

Для сравнения, участники также проходили контрольный сеанс отдыха без физических упражнений.

Что происходило с мозгом

В ходе исследования ученые следили за активностью префронтальной коры головного мозга — участка, связанного с исполнительными функциями, мышлением, эмоциями, поведением и регуляцией настроения.

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Изменения оценивали с помощью прибора, отслеживающего изменения кровотока, насыщенного кислородом в мозге.

После 10 мин. медленного бега активность в префронтальных участках мозга возросла.

Чтобы проверить исполнительные функции, исследователи использовали так называемый эффект Струпа. Это тест, во время которого человеку следует назвать цвет написанного слова, хотя само слово обозначает другой цвет. К примеру, слово «красный» может быть написано синим цветом.

Результаты показали, что после медленного бега участникам потребовалось меньше времени для преодоления так называемой интерференции Струпа. Это свидетельствовало о более быстрой обработке информации мозгом.

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Медленный бег также повлиял на настроение

Участники также сообщили об улучшении настроения после тренировки.

Исследователи обратили внимание на вертикальные движения головы вверх-вниз, возникающие во время бега. Оказалось, что их интенсивность связана с изменениями настроения.

Авторы исследования предположили, что связь между ускорением движения головы и улучшением настроения может быть одним из механизмов, благодаря которому даже очень медленное течение положительно влияет на психическое состояние.

«Это открытие по поводу взаимосвязи между ускорением головы и улучшением настроения может быть одним из основных механизмов, благодаря которому очень медленный бег способствует психическому здоровью», — отметили исследователи.

По их словам, результаты могут поощрять людей оставаться физически и умственно активными даже с помощью очень легких физических нагрузок.

Напомним, украинские прыгунки в высоту Ярослава Магучих теперь в списке из 10 претенденток на звание лучшей легкоатлетки 2026 года с версией Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics).

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