Лишь 15 минут – и плитка в ванной будет сиять чистотой: как отмыть въевшуюся грязь

Чем быстро и качественно отмыть плитку в ванной и межплиточные швы от грязи, известкового налета, плесени.

Мало кому доставляет удовольствие мытье плитки в ванной. Это долго и хлопотно, и тереть въевшуюся грязь очень жесткими щетками или абразивными моющими средствами нельзя. Поскольку тогда на кафельной поверхности останутся следы и царапины. Рассказываем, как быстро и легко отмыть грязь, и какие средства справятся с этим лучше.

Раньше мы писали, как быстро избавиться от известкового налета из унитаза, ванной и душа.

Чем отмыть кафель в ванной: действенные народные методы

Причиной того, что в ванной пачкается плитка, есть высокая влажность. Капли воды образуют мыльные разводы и известковый налет. А еще плитку приходится мыть после ремонта от цемента, клея, скотча или краски. С этими проблемами помогут легко справиться средства, которые наверняка есть у вас дома.

Хозяйственное мыло. Можно сделать мыльный раствор, натереть им грязную плитку и спустя 30 минут смыть водой. Но мыло не справится со въевшейся старой грязью. И его нельзя использовать, если межплиточные швы цветные, оно вымывает краску.

Можно сделать мыльный раствор, натереть им грязную плитку и спустя 30 минут смыть водой. Но мыло не справится со въевшейся старой грязью. И его нельзя использовать, если межплиточные швы цветные, оно вымывает краску. Сода и уксус. Для этого нужно смешать соду и уксус в пропорции 1:1, затем нанести пасту на 20 минут на загрязненную плитку. Затем смойте водой. Это средство отлично отбелит плитку, уберет устаревший налет, лишит кафель в ванной желтизны.

Для этого нужно смешать соду и уксус в пропорции 1:1, затем нанести пасту на 20 минут на загрязненную плитку. Затем смойте водой. Это средство отлично отбелит плитку, уберет устаревший налет, лишит кафель в ванной желтизны. Лимонная кислота. Еще одно чудо-средство, которое поможет отмыть плитку в ванной. Но ее нужно правильно применять, потому что она может разрушить межплиточные швы. Лимонную кислоту разводят в воде по пропорции 1:10, затем этим раствором нужно опрыскать плитку из распылителя. Через 15 минут плитку следует тщательно вымыть чистой водой.

Еще одно чудо-средство, которое поможет отмыть плитку в ванной. Но ее нужно правильно применять, потому что она может разрушить межплиточные швы. Лимонную кислоту разводят в воде по пропорции 1:10, затем этим раствором нужно опрыскать плитку из распылителя. Через 15 минут плитку следует тщательно вымыть чистой водой. Перекись водорода. Это средство лишит налета и грязи на плитке, а также поможет избавиться от грязи и плесени в межплиточных швах. Чтобы сделать раствор, нужно развести перекись с водой в пропорции 1:1, распылить на плитку. А спустя 10 минут смыть водой.

Как отчистить межплиточные швы

Чтобы избавиться от грязи, плесени и грибка на швах между плиткой в ванной, можно использовать несколько средств.

Антисептик. Надо опрыскать швы и оставить на 20 минут, затем потереть щеткой и смыть чистой водой.

Надо опрыскать швы и оставить на 20 минут, затем потереть щеткой и смыть чистой водой. Смесь из мыла, перекиси и воды. Чтобы приготовить средство, нужно 1 ч. ложка перекиси, 2 ч. ложки воды и 1 ст. ложка жидкого мыла. Затем нанесите это средство на швы 3-4 раза поэтапно. После такой процедуры швы станут белыми.

Чтобы приготовить средство, нужно 1 ч. ложка перекиси, 2 ч. ложки воды и 1 ст. ложка жидкого мыла. Затем нанесите это средство на швы 3-4 раза поэтапно. После такой процедуры швы станут белыми. Сода. Нужно с помощью зубной щетки и соды аккуратно пройтись по швам, затем смыть водой и вытереть досуха.

Чем нельзя мыть плитку в ванной

Следует запомнить, что нельзя пользоваться агрессивными средствами для мытья кафеля в ванной, чтобы не повредить его. Нельзя мыть плитку:

Абразивными порошками и жесткими щетками. Глянцевая плитка может стать матовой от такой мойки, а швы между плиткой начнут разрушаться.

Глянцевая плитка может стать матовой от такой мойки, а швы между плиткой начнут разрушаться. Средствами с кислотой. Здесь речь идет о магазинных средствах, содержащих кислоту. Да, они вымывают стойкие загрязнения, но заодно разъедают поверхность плитки.

Здесь речь идет о магазинных средствах, содержащих кислоту. Да, они вымывают стойкие загрязнения, но заодно разъедают поверхность плитки. Средствами с хлором. Такие средства вымывают цвет плитки, поэтому она теряет свой блеск и тускнеет.

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