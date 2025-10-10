ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1467
Время на прочтение
1 мин

Лишь 2 капли на ватный тампон — и куртка или пуховик как новые: стирка становится лишней

Пришли холодные дни, и самое время доставать из шкафа любимые осенние куртки и пуховики. Но что делать, если на одежде появилось неприятное пятно?

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как почистить пуховик без стирки

Как почистить пуховик без стирки / © unsplash.com

Не обязательно бросать куртку в стиральную машину или бежать в химчистку — существует простой и эффективный способ решения проблемы на дому.

Чтобы быстро очистить куртку или пуховик от пятен без стирки, вам понадобятся ватка и простое средство, которое почти всегда находится под рукой.

Идеальным решением станет мицеллярная вода. Да, именно она: она удивительно хорошо справляется с грязью и жирными пятнами. Достаточно нанести всего 2 капли на ватный тампон и аккуратно протереть загрязненные участки.

Чаще грязь накапливается на воротнике, карманах и рукавах — и именно эти места легко очистить этим простым методом. После обработки оставьте одежду высохнуть, и ваша куртка или пуховик снова будут выглядеть как новые.

Совет: этот способ идеально подходит для бережной очистки курток из деликатных тканей и синтетических наполнителей, ведь он не вредит материалу и продлевает жизнь вашей любимой одежды.

Дата публикации
Количество просмотров
1467
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie