Лишь 2 капли на ватный тампон — и куртка или пуховик как новые: стирка становится лишней
Пришли холодные дни, и самое время доставать из шкафа любимые осенние куртки и пуховики. Но что делать, если на одежде появилось неприятное пятно?
Не обязательно бросать куртку в стиральную машину или бежать в химчистку — существует простой и эффективный способ решения проблемы на дому.
Чтобы быстро очистить куртку или пуховик от пятен без стирки, вам понадобятся ватка и простое средство, которое почти всегда находится под рукой.
Идеальным решением станет мицеллярная вода. Да, именно она: она удивительно хорошо справляется с грязью и жирными пятнами. Достаточно нанести всего 2 капли на ватный тампон и аккуратно протереть загрязненные участки.
Чаще грязь накапливается на воротнике, карманах и рукавах — и именно эти места легко очистить этим простым методом. После обработки оставьте одежду высохнуть, и ваша куртка или пуховик снова будут выглядеть как новые.
Совет: этот способ идеально подходит для бережной очистки курток из деликатных тканей и синтетических наполнителей, ведь он не вредит материалу и продлевает жизнь вашей любимой одежды.