Лишь единицы правильно запекают скумбрию: рыба получится невероятно вкусной, если знать три секрета

Скумбрия — одна из самых вкусных и полезных морских рыб, но далеко не всем удается приготовить ее идеально. Часто после запекания она становится сухой, имеет резкий запах и теряет сочность. На самом деле существует несколько простых кулинарных секретов, благодаря которым скумбрия получается нежной, ароматной и буквально тающей во рту. Опытные повара давно используют эти хитрости, но многие хозяйки о них даже не догадываются.

Как правильно запекать скумбрию: три главных секрета

Секрет №1: скумбрию нельзя пересушивать. Главная ошибка при приготовлении скумбрии — слишком долгое запекание. Эта рыба довольно жирная и нежная, поэтому при высокой температуре быстро теряет сочность. Лучше всего запекать скумбрию при температуре 180-190 градусов примерно 25-30 минут. Если держать рыбу в духовке дольше, мясо станет сухим и утратит нежную текстуру.

Секрет №2: лимон и лук убирают резкий запах. Многие люди не любят скумбрию из-за характерного морского аромата. Именно поэтому профессиональные повара всегда используют лимон и лук при запекании. Достаточно положить во внутрь рыбы несколько колец лука и ломтики лимона. Лимон делает вкус более свежим, а лук придает сочности и мягкости.

Секрет №3: перед запеканием рыбу нужно замариновать. Еще одна важная хитрость — маринад. Именно он помогает скумбрии стать особенно нежной и ароматной. Для простого маринада достаточно смешать растительное масло, соль, черный перец, немного лимонного сока и щепотку паприки. Рыбу оставляют в маринаде хотя бы на 20 минут до запекания.

Скумбрию лучше запекать в фольге, она помогает сохранить весь сок внутри рыбы. Благодаря этому скумбрия получается мягкой, сочной и не пересыхает даже в духовке. За несколько минут до готовности фольгу можно открыть, чтобы сверху образовалась аппетитная румяная корочка.

Какие специи лучше всего подходят к скумбрии

Скумбрия хорошо сочетается с черным перцем, паприкой, сушеным чесноком, тимьяном и укропом. Но важно не переборщить со специями, чтобы они не перебили естественный вкус рыбы.

Также повара советуют добавлять чуть-чуть горчицы или соевого соуса для более насыщенного аромата.

С чем подавать запеченную скумбрию

Лучше всего скумбрия сочетается с картофелем, овощами или легким салатом. Также отлично добавлять зелень и лимон.

Такую рыбу можно смело подавать к праздничному столу, ведь у нее аппетитный вид и очень насыщенный вкус.

