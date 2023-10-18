Лишь несколько движений – и никаких проблем: как быстро отремонтировать молнию на одежде и обуви

Вытащили из шкафа любимую теплую куртку или сапожки и поняли, что молния заела и не желает двигаться ни вперед, ни назад? Ситуация постоянная и не очень приятная. Особенно когда обнаруживаешь проблему перед выходом из дома. Но решение неприятности есть – молнию к жизни можно вернуть несколькими простыми способами. Как отремонтировать молнию на одежде или обуви, что делать, чтобы она никогда больше не портилась, рассказывает Zipper Shipper.

Как быстро отремонтировать молнию с помощью подручных средств

Специальное средство. Лучшим вариантом, конечно, будет специальное средство, предназначенное для ремонта молний. Такие вещества продаются в виде прозрачного воска. Их можно использовать как для ремонта металлических молний, так и для пластмассовых. Это средство безопасно для ткани на одежде и обуви и не пачкает ее.

Лучшим вариантом, конечно, будет специальное средство, предназначенное для ремонта молний. Такие вещества продаются в виде прозрачного воска. Их можно использовать как для ремонта металлических молний, так и для пластмассовых. Это средство безопасно для ткани на одежде и обуви и не пачкает ее. ВД-40. Это достаточно известное смазочное средство. Для молнии на одежде лучше выбрать силиконовый вариант. Поскольку традиционная смазка производится из нефти, поэтому может повредить пластик. С этим средством нужно быть очень осторожными, поскольку могут остаться пятна на одежде, которые потом трудно вывести.

Это достаточно известное смазочное средство. Для молнии на одежде лучше выбрать силиконовый вариант. Поскольку традиционная смазка производится из нефти, поэтому может повредить пластик. С этим средством нужно быть очень осторожными, поскольку могут остаться пятна на одежде, которые потом трудно вывести. Масло. Если дома ничего больше нет для ремонта молнии, то любое масло пригодится. Нужно смочить кончик кисточки и пройтись по молнии. Но с этим средством также следует быть внимательными, потому что маслом можно запачкать ткань, и еще останется неприятный запах. Поэтому после ремонта молнию можно протереть салфеткой, смоченной в спирте.

Если дома ничего больше нет для ремонта молнии, то любое масло пригодится. Нужно смочить кончик кисточки и пройтись по молнии. Но с этим средством также следует быть внимательными, потому что маслом можно запачкать ткань, и еще останется неприятный запах. Поэтому после ремонта молнию можно протереть салфеткой, смоченной в спирте. Воск или мыло. Это достаточно дешевые и доступные средства, которые помогут справиться с проблемной молнией. Мыло и воск должны быть кусковыми и обычными, без сильных ароматических примесей. Эти оба средства содержат в своем составе жир, который поможет отремонтировать молнию. Да, воск и мыло оставляют следы, но их легче вывести, чем пятна от масла. И оба варианта подходят как для металлической, так и для пластмассовой молнии.

Как еще можно отремонтировать молнию на одежде и обуви

Есть еще несколько средств, которые содержат воск и жиры, поэтому помогут отремонтировать молнию:

помада;

вазелин;

графитный карандаш;

жидкое мыло;

средство для мытья посуды.

Как ухаживать за молниями и когда это делать

Поскольку со временем покрытие стирается, зубчики ржавеют, в молнию попадает грязь или стиральные средства, то молнию обязательно нужно смазывать для профилактики.

После стирки или чистки молнии также следует смазать, особенно на джинсах, куртках или сумках. Необходимо просто нанести специальное средство или любое из вышеперечисленных.

В конце сезона, прежде чем будете прятать одежду в шкаф, также нужно проверить молнии на наличие грязи и повреждений. Возможно, некоторые будут нуждаться в замене, тем лучше сделать это раньше времени.

Если вы часто используете одежду или обувь с молниями, следует смазывать молнию хотя бы раз в месяц. Это поможет продлить время ее использования на дольше. Когда вы пользуетесь вещью не часто, тогда смазывать молнию можно раз в несколько месяцев.

Раньше мы писали, как постирать перьевую подушку дома, быстро и без чрезмерных усилий.

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