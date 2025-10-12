ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
81
Время на прочтение
1 мин

Лишь один человек из десяти замечает все отличия за 20 секунд: проверьте свою внимательность

Попытайтесь заметить изменения на рисунке за 20 секунд: только самые наблюдательные смогут пройти тест с первой попытки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Визуальный тест на внимательность

Визуальный тест на внимательность / © Mixnews

Хотите проверить, насколько вы внимательны к деталям? Тогда эта визуальная головоломка для вас. На первый взгляд перед вами две одинаковые картинки — женщина в элегантном черном платье примеряет туфли, держа в руках красный клатч. Но не торопитесь с выводами: внимательный глаз непременно заметит, что между изображениями скрыты три хитро замаскированных отличия.

Внимательно просмотрите на обе иллюстрации внизу и попробуйте найти три небольших, но коварных отличия. Не позволяйте себе поддаться иллюзии сходства — художник намеренно изменил несколько деталей, чтобы проверить вашу наблюдательность.

Подсказка — обратите внимание на:

  • форму и расположение предметов;

  • положение руки женщины;

  • мелкие детали на аксессуарах и обуви.

Визуальный тест на внимательность / © Mixnews

Визуальный тест на внимательность / © Mixnews

Почему такие задачи полезны для мозга

Подобные визуальные тесты — не просто развлечение. Исследования журнала «Frontiers in Psychology» доказывают, что упражнения на поиск отличий:

  • развивают зрительную память и концентрацию;

  • улучшают быстроту мышления;

  • снижают уровень стресса;

  • помогают поддерживать острый ум даже в зрелом возрасте.

Дата публикации
Количество просмотров
81
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie