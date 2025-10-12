Лишь один человек из десяти замечает все отличия за 20 секунд: проверьте свою внимательность

Визуальный тест на внимательность / © Mixnews

Хотите проверить, насколько вы внимательны к деталям? Тогда эта визуальная головоломка для вас. На первый взгляд перед вами две одинаковые картинки — женщина в элегантном черном платье примеряет туфли, держа в руках красный клатч. Но не торопитесь с выводами: внимательный глаз непременно заметит, что между изображениями скрыты три хитро замаскированных отличия.

Внимательно просмотрите на обе иллюстрации внизу и попробуйте найти три небольших, но коварных отличия. Не позволяйте себе поддаться иллюзии сходства — художник намеренно изменил несколько деталей, чтобы проверить вашу наблюдательность.

Подсказка — обратите внимание на:

форму и расположение предметов;

положение руки женщины;

мелкие детали на аксессуарах и обуви.

Визуальный тест на внимательность / © Mixnews

Почему такие задачи полезны для мозга

Подобные визуальные тесты — не просто развлечение. Исследования журнала «Frontiers in Psychology» доказывают, что упражнения на поиск отличий: