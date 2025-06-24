Глубокие цитаты о жизни Альберта Эйнштейна: не каждый поймет, насколько учёный был прав / © Unsplash

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Много раз Альберт Эйнштейн озадачивал других своими научными открытиями, но не менее значимы и его цитаты.

Первая из его известных цитат звучит так: "Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя глупой".

Что имел в виду Эйнштейн? Наверное, то, что каждый человек в чем-то гениален, а в чем-то — нет. И очень важно найти именно ту область, которая ему не только интересна, но и дается лучше всего. Не стоит винить себя, если у вас что-то не выходит. Так вы только проживете всю жизнь, считая себя хуже других.

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Еще одна жизненная цитата Альберта Эйнштейна такая: "Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл".

Этим своим высказыванием великий ученый хотел показать, что жизнь только тогда имеет смысл, когда человек будет делать то, к чему лежит его душа, а не то, что навязывает ему общество. Когда преуспеваешь в деле, которое тебе нравится, жизнь начинает играть новыми красками.

И последняя, но не менее важная, цитата звучит так: "Жизнь — как езда на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться".

Ученый считал, что жизнь — это и есть непрерывное движение. Как только человек останавливается, он словно перестает жить. Чтобы быть счастливым, нужно всегда двигаться вперед, развиваться, заниматься именно тем делом, к которому лежит ваша душа, стремиться к новому, но при этом стараться сохранять равновесие — как во время езды на велосипеде.

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