Как стать счастливым человеком / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Многие думают, что счастье — это результат больших изменений: новой работы, денег, путешествий или отношений. Но психологи говорят, что счастливые люди просто мыслят по-другому. Эксперты отмечают, что стоит развить только одну привычку, которая кардинально меняет жизнь, возвращает покой и внутреннюю силу.

Какая привычка изменяет жизнь в лучшую сторону

Это благодарность. На первый взгляд, это звучит просто, даже банально. Но именно привычка каждый день замечать хорошее в жизни запускает глубокие и кардинальные перемены.

Благодарность переключает внимание с проблем на возможности.

Помогает снизить уровень тревожности и негатива.

Стимулирует выработку дофамина и серотонина — гормонов счастья.

Формирует чувство изобилия, даже когда обстоятельства далеки от идеальных.

Как развить привычку благодарности